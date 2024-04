Ambra Angiolini spegne 47 candeline sulla torta abbracciata all'ex Francesco Renga: la foto in famiglia, nessuna traccia di Bosca

L’attrice celebra con i parenti più stretti: per lei anche una pazza festa a sorpresa

Con Andrea, 43 anni, piccoli indizi sul crack già a fine marzo: i due non si seguono più sui social

Ambra Angiolini celebra il suo magnifico 22 aprile. L’attrice spegne 47 candeline sulla torta abbracciata all’ex compagno di vita Francesco Renga, con cui continua ad avere uno splendido rapporto. Con loro ci sono i due figli avuti, Jolanda, 20 anni, e Leonardo, che il prossimo 5 maggio compirà 18 anni. La foto che arriva sui social racconta la gioia dell’essere in famiglia. Nessuna traccia di Bosca, con cui era uscita allo scoperto circa un anno fa. Le voci di addio ad Andrea, 43 anni, sembrano trovare conferma.

L’ex stella di Non è la Rai sorride felice. Francesco, da cui ha avuto i suoi due amati ragazzi, è una conferma, un punto fermo della sua esistenza. La sera prima Jolanda e il fidanzato, Filippo Carrante, la stupiscono, lasciandola a bocca aperta. Ambra riceve per regalo un’inattesa e pazza festa a sorpresa, con invitati solo pochi intimi. E, felice come non mai, si scatena.

Bendata, viene portata nel luogo dove è stato organizzato il party. Vestita casual, con jeans e maglia nera, più un cappottino, la Angiolini è ‘costretta’ a indossare un cappello da cowgirl tutto rosa e una fascia, in onore della festeggiata. Lei si diverte un mondo quando scopre gli invitati che, monelli, l’hanno tenuta all’oscuro di tutto e a mezzanotte brinda.

Il party glielo hanno organizzato la figlia Jolanda e il fidanzato della 20enne, Filippo Carrante

Andrea Bosca non c’è. Sembrerebbe che il crack sia arrivato verso la fine di marzo. L’indizio che ha scatenato le voci parrebbe inequivocabile: i due non si seguono più sui rispettivi profili Instagram. Ambra, però, non teme affatto la ‘singletudine’. Ama avere vicino solo chi le vuole bene, le persone con cui è in sintonia massima. Se un rapporto è logoro o non va dove dovrebbe andare meglio troncarlo. L’esperienza passata insegna.