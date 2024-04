La 45enne e Pacelli, 50 anni, sono moglie e marito dal 2005: si sono conosciuti e innamorati al GF 4

Dal loro amore sono nati nel 2007 Matilda, 16 anni, e nel 2013 Tancredi, 11

Katia Pedrotti racconta i suoi 20 anni d’amore con Ascanio Pacelli. In tv, accanto al marito, sposato nel 2005, si commuove e piange. A Verissimo arrivano anche i due figli nati dalla loro lunga relazione, Matilda, venuta al mondo nel 2007, 16 anni, e Tancredi, nato nel 2013, 11 anni. La 45enne confessa senza alcuna remora il desiderio di maternità ancora vivo, quasi un appello al consorte. “Mi è rimasta quella voglia di cucciolo”, ammette.

''Mi è rimasta questa voglia di cucciolo'': Katia Pedrotti, in tv con Ascanio e i due figli, confessa il desiderio di maternità ancora vivo

Si sono innamorati nella Casa del GF 4, nell’edizione poi vinta da Serena Garitta nel 2004. “Quelli insieme a Katia sono stati 20 anni densi ma io l'avevo capito da quel giorno in confessionale che lei poteva essere la donna della mia vita. Poi al Grande Fratello conosci subito i difetti dell'altro e una volta visti quelli, è tutto in discesa”, dice Ascanio.

Lui e Katia sono legatissimi e attaccati alla loro famiglia più che mai. “Un figlio è qualcosa che completa il cerchio. Noi abbiamo questa passione smodata di viaggiare con i nostri figli, non li abbiamo mai lasciati a nessuno e ci piace goderceli, dormiamo perfino ancora nello stesso letto”, rivela il 50enne, pronipote di Eugenio Pacelli, papa Pio XII. Guarda la Pedrotti e aggiunge: “Lei è una madre presente che a volte sacrifica il rapporto con me per essere una madre al cento per cento e fa bene”.

La 45enne si commuove fino alle lacrime a Verissimo

Katia osserva un video in cui viene mostrata la sua bella famiglia e piange di commozione, poi svela che le piacerebbe un’altra cicogna. “Non sono una di quelle che dice ‘no’ nella vita le cose avvengono da sole. Io sono innamoratissima dei miei figli però sarà che sto diventando più grande, ma mi è rimasta questa voglia di cucciolo. Poi io sono allergica agli animali, quindi devo per forza fare un figlio”, confida.

Emozionatissimi anche i due figli della coppia, Matilde, 16 anni, e Tancredi, 11

Aspettando il bebè, semmai arriverà, sono i due ragazzi che allietano la loro vita a fare il loro ingresso in studio: è una sorpresa per i genitori. Vogliono ringraziarli con una lettera dei sacrifici che finora hanno fatto per loro. Matilda, però, travolta dall’emozione, si blocca in lacrime: è il papà a leggere la missiva. Il pubblico emozionato applaude.