Ambra Angiolini posta rara foto col figlio 18enne Leonardo dopo il suo esame di maturità a Brescia: guarda

Il papà non poteva esserci, impegnato col suo tour, ma lo applaude da lontano. La mamma, invece, era lì con un’amica che le teneva la mano dandole coraggio: lei era in preda all’ansia. Tutto è andato benissimo, per fortuna. Ambra Angiolini posta rara foto col figlio 19enne Leonardo dopo il suo esame di maturità a Brescia. Il ragazzo avuto da Francesco Renga, secondogenito della ex coppia, ha reso fiera l’attrice 48enne.

Leo sorride accanto alla madre in strada, si tengono per mano. Ambra è contentissima. Al suo ragazzo dedica un post con parole che le escono di getto dal cuore e testimoniano quanto lo ami. “Matura e… Maturo! Grazie all’esame di maturità ho conosciuto un ragazzo brillante e coraggioso davanti alle prime prove del suo diventare ‘più Leonardo che mai’. Cintura nera di collegamenti impossibili. E grazie Stefania Bonera per avermi stretto la mano durante l’esame di mio figlio, mentre mi disperavo cercando di non essere troppo rumorosa”, scrive la Angiolini.

Anche la sorella maggiore di Leonardo, Jolanda, 21 anni, è raggiante per il risultato conseguito dal ‘fratellino’ minore, che non ama troppo apparire sui social, ma stavolta fa uno strappo alla regola. Lei tra i commenti sottolinea: “Il più bello il più bravo il più tutto: è mio fratello”.