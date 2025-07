''Non era felice della sua vita, aveva problemi con l’alcol'': la possibile causa della morte dell’attore Michael Madsen

Si è spento a 67 anni l’iconico attore di molti film di Quentin Tarantino

Ora il suo avvocato ha spiegato che lui non era felice della sua vita

Alcol e problemi legati a situazioni personali: il racconto

Prima della sua morte, avvenuta giovedì scorso, Michael Madsen stava affrontando un momento difficile segnato dalla dipendenza dall’alcol. L’attore è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione a Malibu ed è stato dichiarato morto giovedì. Aveva 67 anni.

Il suo manager, Ron Smith, ha riferito al Daily Mail che la causa del decesso sembrerebbe essere un “arresto cardiaco”. La notizia ha scosso l’ambiente cinematografico, dove Madsen era noto per le sue interpretazioni iconiche soprattutto nei film di Tarantino.

L'attore Michael Madsen è morto a 67 anni lo scorso giovedì

L’avvocato Perry Wander, che lo ha seguito legalmente per oltre vent’anni, ha raccontato che Madsen “ha lottato per mantenere la sobrietà”. Ha detto: “Ho parlato con Michael solo due giorni fa. Sapevo che non stava bene”.

Secondo Wander, l’attore aveva affrontato numerosi cicli di riabilitazione e faticava a mantenersi lontano dall’alcol. “Michael soffriva per gli effetti dell’alcolismo. Era stato in riabilitazione più volte, entrava e usciva. Ha faticato a mantenersi sobrio. Non era felice della sua vita”, ha spiegato.

Dietro alle sue difficoltà, anche una battaglia legale in corso con la moglie da cui si era separato. Una disputa su alimenti e questioni economiche che, secondo il legale, ha avuto un forte impatto su di lui.

“Io incolpo lei per averlo messo alle strette negli ultimi anni della sua vita. Michael ha vissuto una vita piena di rimpianti - quei rimpianti erano i suoi due matrimoni”, ha dichiarato Wander.

Sempre secondo l’avvocato, il contenzioso aveva portato anche alla “revoca maliziosa” del passaporto di Madsen, limitando le sue possibilità di lavorare fuori dagli Stati Uniti.

Nel 2022 aveva vissuto una tragedia familiare: la morte del figlio Hudson, che si è tolto la vita a soli 26 anni. Una perdita che lo aveva profondamente segnato.

Madsen lascia cinque altri figli: Jessica, nata dalla relazione con Dana Mechling; Christian e Max, avuti con Jeannine Bisignano; e Luke e Kalvin, figli dell’ultima moglie DeAnna Morgan.