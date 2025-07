Il gender reveal dell'ex cantante di 'Amici' Emma Muscat: svelato il genere del nascituro con una festa coloratissima, guarda

La giovane artista 25enne aspetta un bebè da Kurt Galea, conosciuto dopo la storia con Biondo, nel 2019

Vuole gridarlo al mondo. “Non ce la facevamo più a mantenere il segreto!”, sottolinea sui social. Arriva il gender reveal dell’ex cantante di Amici Emma Muscat: svela il genere del nascituro che porta in grembo con una festa coloratissima. La giovane artista 25enne aspetta un bebè da Kurt Galea, conosciuto dopo la storia con Biondo, nel 2019.

Emma indossa un abitino drappeggiato bianco che mette in mostra il pancione, anche il fidanzato ha t-shirt e bermuda dello stesso colore. Davanti a loro c’è una grande scatola con su scritto “Is it a girl or a boy?". Quando la Muscat apre il coperchio, escono tantissimi palloncini rosa: i due avranno una bimba.

“Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa”, sottolinea la ragazza, che bacia Kurt raggiante. Aveva annunciato la gravidanza sulle pagine di Chi. “Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è la paura, c’è la felicità, ci sono diversi sentimenti, tante lacrime di gioia", aveva raccontato. E aggiunto: “Ho un po’ paura di quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un momento bellissimo. Sto imparando nuove cose ogni giorno“.

Emma ha scoperto di essere incinta a dicembre e ha annunciato la gravidanza su Chi a marzo scorso

Emma, nata a Malta, aveva anche svelato: “Provo molta gratitudine. Sto vivendo un momento di trasformazione, non solo come donna, ma anche come artista, come essere umano. E finora è un viaggio meraviglioso”. Ha conosciuto Galea il 28 giugno 2019 in un beach club proprio di Malta. Il legame è di quelli importanti. Ha scoperto la cicogna a dicembre: “Circa una settimana dopo il mio compleanno, avevo appena compiuto 25 anni. Quindi è arrivato davvero come regalo inaspettato, ma è stato il regalo più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa, io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello”.