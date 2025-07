Temptation Island parte col botto: Sonia chiede il falò anticipato con Alessio per le parole gravissime, ma l'aspetta una sorpresa, ecco com'è andata

Lui afferma: “Sogno di fare l’amore con altre donne, le ho chiesto di sposarmi per gratitudine”

Lei è sconvolta, rimane senza parole, ferita decide di darci un taglio con un confronto

Filippo Bisciglia lo aveva annunciato: i colpi di scena non sarebbero mancati sin dalla prima puntata, che conquista il 27,8 % di share. Temptation Island inizia subito col botto grazie a due dei concorrenti che hanno deciso di mettere alla prova il loro legame che va avanti da ben 8 anni. Sonia M chiede il falò anticipato con Alessio che ha detto parole gravissime, ma l’aspetta una sorpresa. Lui non si presenta e si rende protagonista di una vera scena madre….

Temptation Island parte col botto: Sonia chiede il falò anticipato con Alessio per le parole gravissime, ma l'aspetta una sorpresa

Sonia M nel villaggio, poco dopo aver salutato il compagno, si ritrova immediatamente a sentire la confessione agghiacciante del ragazzo che parla del loro legame. “Sonia non sa la reale motivazione per la quale ho scritto a Temptation, non le ho mai parlato delle reali motivazioni perché l’avrei distrutta dal punto di visto emotivo. Io non so se a Sonia la amo, o peggio ancora se non l’ho mai amata. Da qui a dire la ami, sono sincero non sono in grado di poterlo dire con certezza”, svela.

“Mi ha dato un tetto sulla testa, mi ha dato autonomia, mia ha dato un modo per realizzare i miei sogni. Il mio dubbio è questo il fatto di pensare di aver confuso il sentimento di gratitudine e il sentimento dell’amore - prosegue Alessio - Gli ho fatto la proposta di matrimonio, gliel’ho fatta per gratitudine, altrimenti si sarebbe realizzato, se fosse stato amore l’avrei realizzato. Io sto male, soffro, quando mi sveglio la mattina, indipendentemente da quello che devo fare, mi sento triste, mi manca di provare le farfalle nello stomaco, mi voglio emozionare nella vita, sono in un momento di appiattimento, di stasi, sento che sto sprecando il mio tempo”.

Lei dopo aver sentito ogni cosa è senza parole, ferita, sconvolta. Ma non piange per non dargli soddisfazione. Nel capanno alle altre dice: “Io gli ho dato tutto, casa, studio, casa al mare, i miei beni. Ha chiamato lui, ma io il dubbio l’ho sempre avuto. Lo vedete così, non è così, simpaticone, allegrone".

Sonia M aggiunge: “Non puoi arrivare il primo giorno che arriviamo qui , ha 40 anni, non stiamo parlando di un ventenne che non ha il coraggio, tu vedi solamente la tua felicità, ma tu per rendermi felice cosa fai. Io lo ammiro tantissimo, non ha mai avuto il sostegno della famiglia in nulla, per l’abilitazione deve dire grazie a me. Gli ho fatto da mamma”.

Non è finita. La donna viene richiamata nel capanno. In un altro video Alessio dice: “Da parte mia è calato il desiderio, quando vedo una donna che mi piace me la immagino, io sono un sognatore, attraverso l’immaginazione appago il mio spirito, quando vedo una donna che mi piace sento il desiderio, è viscerale, mi piace questo, la cosa fisica. La ragazza che ho scelto mi piace, è una bella ragazza, è giovane”.

Lei commenta: “O mi ha nascosto dei lati della sua personalità... le cose che dice mi fanno pensare che io sto con una persona che non conosco. Non ho mai visto da parte sua un fastidio, una gelosia, eppure lo sa che sono apprezzata. Lui non avrebbe bisogno di immaginarsi altre, basterebbe allungare una mano e avrebbe me. Io porto rispetto al mio sentimento, ma devo pensare che lui ha mi ha usata. Io sono una persona adulta non ho più da dimostrare niente a nessuno, se tu mi hai scelto devi voler stare tu con me, so chi sono. Dovrebbe vergognarsi, io questo non me lo meritavo”.

Sonia M non riesce a superare lo choc, mentre il fidanzato di diverte e si avvicina a varie single tentatrici, lei alla fine decide per il falò di confronto anticipato, scelta avvalorata da un ennesimo video di Alessio in cui sottolinea che vuole dare una svolta alla sua esistenza. Si sente umiliata.

Alle ragazze che le sono vicine sottolinea parlando del compagno: “Mi hai trascinato qua, mi hai messo alla gogna, io come nessun altro se la merita, sei stato un vigliacco, un malvagio, io non te lo consento e a quel livello non ci voglio arrivare. Lui è felice, è allegro, è spensierato, io non so chi sia quel soggetto e non voglio una persona così. Io non voglio essere ridicolizzata, sei un vigliacco di mer*a, tutto l’affetto che ti ha dato mia madre, mi potevi dire che non mi amavi più”. Le invita a non farsi mai trattare così da alcuno. Le donne piangono commosse.

Sorprendentemente al falò Alessio non va. “E’ ovvio che non ci voglio andare. E' inutile ragazzi, lasciamo perdere va. Che delusione. Le chiacchiere, ecco cosa conta nella vita. Stiamo parlando di situazioni che se devo darti una risposta dovrei dire che io non ho capito niente nella vita. Se le mie parole hanno potuto determinare questo, allora sono un mostro”, dice.

Dimostra scarsa empatia con Sonia M e continua: “Che cosa le deve dare fastidio? Non me lo merito, non mi merito sta vita di me**a così. Io sono un bravo ragazzo, per quattro ca**te che ha sparato la mia bocca maledetta”. Desidera rimanere al villaggio con tutte le sue forze.

La produzione decide per la prima volta di fare l’inaspettato: Sonia M rientra nel villaggio delle donne su richiesta delle altre ragazze. “Sono sconvolta. Non mi aspettavo questo tipo di comportamento, lui è offeso perché gli ho rovinato la festa. Io sono molto ferita. Ma nella vita fuori condividiamo una casa, un lavoro, dovrà affrontarmi”, commenta. E’ contenta di aver avuto quest’occasione. Alessio nel frattempo, saluta tutti, credendo di dover andare via. Ma Filippo dalle anticipazioni della seconda puntata fa capire che nulla è concluso. "Scoprirete che il viaggio nei sentimenti di Sonia M e Alessio non è affatto finito qui”, rivela. L’attenzione sulla coppia rimane altissima.