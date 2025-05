''Quando mia figlia ha preso 4 a scuola, le ho comprato una torta per festeggiare'': Ambra Angiolini racconta lo strano episodio

Ospite di Stasera c’è Cattelan, la 48enne lo svela: Jolanda, 21 anni, è tra il pubblico

Ambra Angiolini, ospite di Stasera c’è Cattelan, ad Alessandro rivela che non ha fatto alcuna festa per i 48 anni compiuti il 22 aprile scorso. “Faccio solo feste per cose sbagliate”, spiega l’attrice. Poi racconta uno strano episodio proprio legato a questa sua ‘mania’: “Quando mia figlia ha preso 4 a scuola, le ho comprato una torta per festeggiare”.

"Volevo che non accadesse, ma anche quest'anno è successo. 48”, dice Ambra a Cattelan, ironizzando sull’età. "Non ho fatto la festa, faccio solo feste per cose sbagliate”, aggiunge. Così confida l’aneddoto sulla sua figlia maggiore Jolanda, che è tra il pubblico col fidanzato Filippo Carrante. E' anche madre di Leonardo, 19 anni. Entrambi li ha avuti dall'ex Francesco Renga.

“Quando ha preso un 4 a scuola, l'unico in tutta la sua vita e per colpa di tutta la classe, mi ha chiamata in lacrime disperata. Io sono tornata a casa con una torta con un 4 sopra e le ho detto: ‘Festeggiamo il fatto che anche tu sei umana’. Lei vive in quell'orrore di dover essere sempre perfetta, cosa che a me ha devastato e allora per non devastare mia figlia ho celebrato la sua imperfezione”, chiarisce la Angiolini. La ragazza 21enne sorride e l’applaude.

Ambra racconta la sua carriera. Non si pente degli errori commessi in passato, sia sul fronte lavorativo che professionale: “E' come il 4 di Jolanda, sa che vincerà perché non la etichetta come una perdente. E’ un inciampo e io ho vinto grazie ai piccoli inciampi, non sono errori".