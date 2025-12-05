Amputata la gamba del padre di Meghan Markle: ecco cos’è successo

L’arto sinistro di Thomas Markle è stato tagliato a causa di un coagulo

I medici nelle Filippine, dove l’uomo vive, non hanno visto altre possibilità

Il racconto del figlio Thomas Jr. su quanto accaduto

Il padre di Meghan Markle ha subito l’amputazione della gamba sinistra. I medici hanno dovuto amputare l’arto sotto il ginocchio a causa di un grave coagulo che aveva interrotto la circolazione.

L’81enne Thomas Markle era stato portato d’urgenza in ospedale nelle Filippine, dove vive, dopo essersi sentito male a casa.

Thomas Markle, 81 anni, ha subito l'amputazione della gamba sinistra nelle scorse ore

Dopo i primi accertamenti, la situazione è apparsa subito critica. Il figlio, Thomas Jr, ha spiegato: “Mio padre si sta dimostrando molto coraggioso. Il suo piede è diventato blu e poi nero”. Ha raccontato di averlo accompagnato in un ospedale locale, dove “hanno fatto delle lastre e ultrasuoni e hanno detto che la gamba doveva essere amputata”.

Secondo il suo racconto, i medici non hanno lasciato spazio a dubbi, definendo l’intervento una questione di “vita o di morte”. La gamba stava andando rapidamente in necrosi e i sanitari temevano complicazioni gravissime, come ha aggiunto Thomas Jr: “Uno dei medici ha detto che le successive due o tre ore sarebbero state critiche. La sua gamba sinistra è stata amputata sotto al ginocchio”. I medici erano inoltre "preoccupati per il rischio di infezione, che si trasformasse in sepsi o gangrena. Era nera e stava morendo”.

Meghan ha rapporti molto tesi col padre ormai dall'anno in cui ha sposato il Principe Harry

Non è escluso che Thomas debba affrontare un’altra procedura per rimuovere un ulteriore coagulo individuato nella parte alta della stessa gamba.

L’ex direttore della fotografia ha già affrontato diversi problemi di salute negli anni. Nel 2018 ebbe due infarti poco prima del matrimonio della figlia con il principe Harry. I rapporti tra Meghan e il padre sono tesi dal 2018, anche se in passato lei avrebbe tentato di riallacciare i contatti. Nel 2022 sarebbe tornata a farsi viva dopo il grave ictus che l’aveva colpito.