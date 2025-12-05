Clizia e Micol Incorvaia a La Volta buona: ''Dopo una lite ci siamo bloccate su whatsapp per tre mesi''

Le due sorelle siciliane sono state ospiti di Caterina Balivo

Clizia e Micol hanno 13 anni di differenza, ma sono molto unite

Clizia Incorvaia e Micol Incorvaia sono state ospiti di Caterina Balivo a 'La volta buona'. La 45enne e la sorella minore, 32 anni, hanno raccontato in tv il loro legame profondo. Confidenze, eventi mondani, ma anche qualche lite.

Clizia ha confidato alla conduttrice che quando litiga con il marito Paolo Ciavarro si confida e chiede aiuto alla sorella. Quando avete litigato l'ultima volta? chiede la Balivo: ''Un mese fa. Ogni tanto lo faccio arrabbiare per il mio lato leggero, lui mi accusa di essere poco precisa e superficiale. Mi sfogo con Micol, quando vado in crisi divento una stalker’ con lei’'.

Tre mesi senza sentirsi, la lite tra le sorelle Incorvaia

Micol conferma: ‘’Una volta ci siamo bloccate su whatsapp perché Clizia per esprimere un concetto manda mille messaggi, una parola alla volta e io sono impazzita. Le ho detto che non si poteva fare, lei si è offesa mi ha detto 'é il mio stile' e poi mi ha bloccata. Non ci siamo scritte per tre mesi e poi ci siamo riviste a Lampedusa al compleanno di nostro padre’’.