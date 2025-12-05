La vincitrice di X Factor 2025 è Rob: la concorrente di Paola Iezzi conquista il primo posto nella finale di Napoli

Veronica Langella
5 Dicembre 2025
  • Nella finale in Piazza del Plebiscito trionfa la studentessa siciliana
  • Super ospiti della finale Laura Pausini e Jason Derulo

Trionfo rosa ad X Factor 2025. A vincere l'ultima edizione è stata Rob, la concorrente di Paola Iezzi che nella passata edizione non era riuscita a portare neppure un artista sul palco di piazza del Plebiscito di Napoli.

Rob vince la finale di X Factor 25

 Ad essere arrivati in finale sono stati eroCaddeo della squadra di Achille LauroPierC di quella guidata da Francesco GabbaniDelia di quella capeggiata da Jake La Furia. A differenza della passata edizione, quest’anno tutti i giudici hanno portato un loro artista in finale. Due i superospiti della serata:  Laura Pausini e Jason Derulo. Quella della finale di X Factor è stata una puntata in tre manche: la prima caratterizzata da una canzone scelta da ogni singolo artista, la seconda da un medley di tre brani e la terza e ultima dall’inedito di ogni finalista.

La studentessa siciliana ha trionfato su Ero Caddeo
Ha trionfato la concorrente di Paola Iezzi

A triofare è stata Roberta Scandurra che ha dichiarato: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, vi amo tutti. Paola è stata fantastica, non c’è nessuno migliore di te. Vorrei ringraziare la mia mamma, il mio fratellino Lorenzo, Giovanni che è come se fosse mio padre, ringrazio tutti”.

