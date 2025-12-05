La vincitrice di X Factor 2025 è Rob: la concorrente di Paola Iezzi conquista il primo posto nella finale di Napoli

- Nella finale in Piazza del Plebiscito trionfa la studentessa siciliana
- Super ospiti della finale Laura Pausini e Jason Derulo
Trionfo rosa ad X Factor 2025. A vincere l'ultima edizione è stata Rob, la concorrente di Paola Iezzi che nella passata edizione non era riuscita a portare neppure un artista sul palco di piazza del Plebiscito di Napoli.
Ad essere arrivati in finale sono stati eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC di quella guidata da Francesco Gabbani e Delia di quella capeggiata da Jake La Furia. A differenza della passata edizione, quest’anno tutti i giudici hanno portato un loro artista in finale. Due i superospiti della serata: Laura Pausini e Jason Derulo. Quella della finale di X Factor è stata una puntata in tre manche: la prima caratterizzata da una canzone scelta da ogni singolo artista, la seconda da un medley di tre brani e la terza e ultima dall’inedito di ogni finalista.
A triofare è stata Roberta Scandurra che ha dichiarato: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, vi amo tutti. Paola è stata fantastica, non c’è nessuno migliore di te. Vorrei ringraziare la mia mamma, il mio fratellino Lorenzo, Giovanni che è come se fosse mio padre, ringrazio tutti”.