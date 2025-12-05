Gerry Scotti emozionato a 'La Ruota Della Fortuna', in studio c’è il figlio Edoardo: il tenero saluto

Il conduttore, 69 anni, è stato contentissimo del fatto che il suo unico figlio sia andato a trovarlo

Ha spiegato che difficilmente accade, perché il giovane ha a sua volta dei figli a cui badare

Gerry Scotti l’altra sera si è emozionato in tv perché in studio a “La Ruota Della Fortuna” è arrivato suo figlio.

Il conduttore 69enne, al timone del programma di successo di Canale5, ha spiegato con accanto Samira Lui: “Oggi cercherò di non essere troppo emozionato perché è venuto a vedermi addirittura seduto in prima fila mio figlio Edoardo, che è attento telespettatore”.

Gerry Scotti, 69 anni, emozionato per la presenza in studio a La Ruota Della Fortuna del figlio Edoardo

Si tratta del suo unico figlio, nato nel 1992 dall'unione tra il conduttore e la sua ex moglie Patrizia Grosso.

Il giovane è stato inquadrato dalle telecamere e ha salutato sorridendo.

Edoardo Scotti seduto tra il pubblico in prima fila saluta

Essendo a sua volta papà, Edoardo è spesso occupato proprio con il ruolo di genitore. Gerry ha aggiunto: “Si capisce che i bambini l’hanno fatto uscire questa sera perché solitamente a quest’ora o ne sta lavando uno o ne sta addormentando un altro”.

Edoardo è padre di ben tre bambini: Virginia, nata nel 2020, Pietro, arrivato nel gennaio 2023, e infine Olivia, venuta al mondo solo lo scorso ottobre.