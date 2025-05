Da Uomini e Donne alle nozze: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati in Toscana, le foto

I due si sono conosciuti nel 2019 al dating show di Maria De Filippi

Il 6 febbraio 2024 è nata Allegra, la proposta di matrimonio lo scorso giugno

Si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019, da allora sono stati una cosa sola. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati, le nozze sono state celebrate in Toscana, a Valle di Badia, borgo suggestivo in provincia di Pisa. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno avuto il loro matrimonio da favola. I due il 6 febbraio 2024 sono diventati per la prima volta genitori di Allegra, poi a giugno scorso il 36enne ha fatto la fatidica proposta alla 30enne in spiaggia: c’era pure la loro bambina.

Completo scuro per Andrea, che emozionato ha iniziato le sue promesse dicendo: “Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amato tantissimo".

Abito a sirena per Arianna, aderente, con top stretto e spalle scoperte, velo in testa e strascico. Lei, commossa ha replicato: “Tu per me sei tante cose. Sei presenza anche quando siamo lontani. Sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile. Sei premura nei piccoli gesti, che fai senza che io li chieda”.

Ricevimento faraonico e torta a più piani per gli sposi

Tanto spazio al ricevimento accanto ai parenti e gli amici più cari

La coppia ha versato lacrime anche quando la piccola Allegra ha portato loro le fedi. E’ andata incontro ai genitori tenera con tra le mani un piccolo cestino bianco contenente le vere. Cerioli e la Cirrincione hanno scelto una cerimonia civile, circondati dai parenti e dagli amici più intimi. Le foto e i video del grande giorno sono stati condivisi sui social. Immancabili sono arrivati gli auguri dei moltissimi follower, entusiasti dei fiori d’arancio dei loro beniamini.