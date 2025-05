La showgirl piange Charlie insieme alla figlia: “Il mio cuore è a pezzi insieme a quello di Skyler”

L’ex velina 46enne amava moltissimo il suo amico a quattro zampe, la bimba di 9 anni con Nello e Morgan

Non riesce a crederci. Elisabetta Canalis è devastata, muore il suo cane, l’amatissimo Charlie. Lei lo piange sul social e posta uno scatto del commovente gesto della sua bambina, la piccola Skyler Eva: nella foto la figlia dell’ex velina è ritratta mentre porta a spasso Nello e Morgan, gli altri due quattro zampe di casa. La ragazzina ha anche un terzo guinzaglio, come se il loro amico fosse ancora con lei…

Muore il cane di Elisabetta Canalis, la figlia porta lo stesso il suo guinzaglio fuori: lo scatto del commovente gesto della piccola Skyler Eva

“Ciao Charlie, amico mio - scrive la sarda 46enne nel suo post - Il mio cuore è a pezzi e così quello di Skyler che stasera ti ha portato lo stesso con noi al guinzaglio anche se non c’eri. Spero di averti dato almeno un po’ di quell’amore folle che tu hai dato a noi e restituito quello che chi ti aveva buttato via ti ha tolto. Non hai mai perso fiducia ed amore nelle persone nonostante non siano sempre state gentili con te, ci mancherai piccoletto mio”.

Il tenero Charlie era nella stessa casa della Canalis, entrato ufficialmente in famiglia, da poco più di un anno. Era arrivato all’inizio di aprile 2024. Elisabetta, che da sempre si batte sottolineando l'importanza dell'adozione canina ed è in prima fila nelle battaglie per i diritti degli animali, lo aveva trovato abbandonato in canile. Non era certo un cucciolo, aveva già 10 anni, ma era rimasta folgorata da lui, come pure di Nello e Morgan, che sono ancora con lei.

“Qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi li”, aveva raccontato la Canalis quando aveva annunciato di averlo preso. Adesso è triste e addolorata per averlo dovuto salutare per sempre, come pure la sua bimba di 9 anni e mezzo.