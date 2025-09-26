Andrea Damante 'papà mascherato': look super casual per lui e la compagna per le prime uscite col figlio di 2 settimane

Il 35enne ed Elisa Visari si regalano una passeggiata a Milano con il piccolo Liam

Lei lo fotografa quando è ancora in ascensore. Cappuccio delle felpa tirato su, occhiali neri, sotto pantalone comodo stile cargo con lacci in vita. Andrea Damante è un “papà mascherato”. E’ Elisa Visari, neomamma, a definirlo così nelle Storie. Il dj, ex tronista di Uomini e Donne, e l’attrice e modella con look super casual assaporano le prime uscite col figlio di appena 2 settimane.

Il bimbo è venuto alla luce lo scorso 12 settembre, il 35enne e la 24enne lo hanno annunciato sui social, rivelando anche il nome scelto, di origine irlandese: Liam. A distanza di una settimana la coppia è andata a cena fuori per festeggiare i primi 7 giorni di vita del bimbo. Ora a Milano, armati di carrozzina, lo portano a spasso, approfittando del tempo clemente e per qualche ora senza pioggia.

Elisa è felice da mamma, per lei maglia a maniche lunga bianca e pantaloni comodi scuri sotto. Nei giorni scorsi, il 18 settembre, ha festeggiato il compleanno. Per celebrarla Andrea sui social ha scritto: “Buon compleanno creatura meravigliosa! Mi hai salvato la vita”. I due sono una coppia da circa cinque anni. Hanno ufficializzato il loro legame a San Valentino del 2021.