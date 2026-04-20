Andrea Delogu: arriva la prima foto social col nuovo fidanzato Alessandro Marziali, guardali insieme

La conduttrice 43enne e il compagno classe 1998 al ristorante Cacio e Pepe a Roma

Con la coppia anche alcuni amici, tra i quali c’è pure il rapper 36enne Emis Killa

Andrea Delogu sorride accanto a lui. I due sono con alcuni amici al ristorante Cacio e Pepe a Roma. Con loro c’è pure il rapper 36enne Emis Killa. Arriva la prima foto social della conduttrice e il fidanzato Alessandro Marziali. I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta da Chi a metà dicembre scorso.

Andrea Delogu: arriva la prima foto social col nuovo fidanzato Alessandro Marziali

“Per me è cominciata una vita nuova, e in questa nuova vita ho incontrato lui. E’ un rapporto che mi sta dando molto e con cui voglio andare cauta. E’ una persona a cui tengo molto”, ha detto Andrea a Sette lo scorso marzo parlando dell’uomo che le fa battere il cuore.

La Delogu, dopo la tragica morte del fratello Evan, deceduto a soli 18 anni a causa di un incidente in moto lo scorso 29 ottobre, mentre lei era in tv con Ballando con le Stelle, sta cercando di superare il lutto.“Mi stanno aiutando i dieci anni di analisi alle mie spalle, non i prossimi 10: quelli serviranno a lenire una ferita che non si chiuderà mai. Ci tengo, che rimanga aperta, voglio continuare a sentire questo dolore, imparare a guardarlo in faccia e a gestirlo. Non voglio lasciarlo andare”, ha spiegato.

Il suo cuore spezzato in parte sta guarendo grazie alla famiglia e ad Alessandro, che sa come starle vicino. Di lui si sa pochissimo. Classe 1998, anconetano ha un profilo Instagram privato. Laureato a Roma, è appassionato di tennis.