La 66enne lapidaria: “Di questa storia rimane poco: sono delusa. Gli auguro il meglio”

Il doppiatore 48enne ora è legato a Elisa D’Ospina, 39 anni, che lo renderà padre di un maschietto

Anna Pettinelli parla del suo ex a Verissimo. Rivela perché è finita con Stefano Macchi, legato da agosto scorso a Elisa D’Ospina, 39 anni, che lo renderà presto padre di un maschietto. La ex professoressa di Amici 66enne svela per la prima volta che Temptation Island, dove aveva partecipato in coppia col compagno, ha contribuito fortemente alla fine della storia d’amore e spiega il motivo.

Anna Pettinelli svela perché è finita con l'ex Stefano Macchi: c'entra Temptation Island

Ad aprile 2022 Anna e Stefano si sono detti addio dopo ben 8 anni. In tv la Pettinelli confida: “Le storie d’amore finiscono, le mie sono finite tutte. Ti trovi a crescere in una maniera a frequentare una persona, poi ti volti e poi capisci che la persona che hai accanto non sei più allineato. Di questa storia rimane un po’ poco. Sono delusa, sono stata profondamente delusa. Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo le cose andassero in modo diverso e non è andato così”.

“Ho visto un uomo che non c’era”, sottolinea lapidaria Anna. “Il problema sono state le visioni della vita diversa - precisa ancora - Noi ci siamo lasciati bene, senza liti o strappi. Nessun tradimento. E’ stata una decisione presa perché non era più possibile vivere insieme, io non ero più innamorata. C’è stato un chiarimento”. Poi aggiunge: “A Temptation Island ho visto dei lati che non conoscevano e non mi piacevano di lui, da lì piano piano il rapporto si è sfaldato”.

Il reality ha fatto sì che la Pettinelli avesse una visione nuova del compagno, che non corrispondeva più alla sua. Quando le si domanda del nuovo legame di Macchi, non dice molto, solo: “Gli auguro il meglio”.

Ora Anna Pettinelli, legatissima alla figlia Carolina, 30 anni, riprende a vivere. “Mi sto frequentando con una persona. Ma vado con i piedi di piombo, con una paura che possa ritrovarmi in situazioni che mi possano far soffrire”, confessa.