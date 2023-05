Anna Tatangelo e il fidanzato modello Mattia Narducci fanno sempre più sul serio: domenica con la famiglia di lei, foto

La cantante 36enne si regala un pranzo al mare col 26enne in totale libertà

Al tavolo ci sono la sorella maggiore Silvia col marito, l’amica Claudia Ferri e…

Non c’è alcuna crisi, come vociferato. Anna Tatangelo e il giovane fidanzato modello Mattia Narducci fanno sempre più sul serio. La domenica la 36enne e il 26enne (ha spento le candeline il 20 maggio) la trascorrono con la famiglia di lei. Per la coppia un bel pranzo al mare in totale libertà. Al tavolo con loro, rigorosamente all’perto, visto il caldo, ci sono la sorella maggiore della cantante, Silvia, classe 1979, il marito e alcuni tra gli amici più stretti dell’artista nata a Sora.

Anna Tatangelo e il fidanzato modello Mattia Narducci fanno sempre più sul serio: domenica con la famiglia di lei

Anna, mamma di Andrea, 13 anni, avuto dall’ex Gigi D’Alessio, approfitta di una pausa dal tour che la vede impegnata tra prove e ultimi ritocchi e della presenza di Mattia in Italia per godersi una giornata speciale. Narducci, richiestissimo, viaggia frequentemente all’estero per essere protagonista nelle passerelle più prestigiose del mondo del fashion. E’ anche impegnato sul set in numerosi spot o shooting.

La cantante 36enne si regala un pranzo al mare col 26enne in totale libertà: lui fotografa la donna che ama e condivide sul social con tanto di cuore

La Tatangelo è un vero splendore: porta un prendisole nero con scollatura provocante e uno spacco vertiginoso. Si lascia ammirare dai follower nelle IG Stories. Fotografa anche il bel fidanzato, poi reposta uno scatto che lui pubblica di lei con tanto di cuoricino.

Anche Anna immortala il ragazzo a cui si è legata e aggiunge un cuoricino

E’ la sorella di Anna, Silvia, a svelarli ‘vicini vicini’. Mattia manda baci all’obiettivo dello smartphone che li riprende. Sono complici e affiatati, divertiti, scherzosi, coinvolti dall’atmosfera serena che li circonda. Pizzicati per la prima volta insieme a metà febbraio, durante una vacanza a Parigi, alla fine dello stesso mese sono finalmente usciti allo scoperto anche su entrambi i loro profili. Da allora l’amore è andato in crescendo.

A svelare la coppia, durante il pranzo a mare, seduta 'vicina vicina' al tavolo ci pensa la sorella dell'artista, Silvia, classe 1979

Al mare con Anna c’è anche Claudia Ferri, 45 anni, make up artist della Tatangelo che all’età di 40 anni ha iniziato il suo percorso di transizione per diventare donna: prima era Claudio. E’ stata protagonista con la sua storia nel brano che la cantante portò a Sanremo nel 2008, “Il mio amico”. Sono legatissime.