''Mi chiuderò in casa a piangere lacrime amare'': la cantante Annalisa rivela la sua ansia per l'arrivo dei 40 anni

“Non ho mai vissuto con facilità la mia sensualità: oggi mi piaccio di più”

Annalisa scala le classifiche anche col suo ultimo singolo, Maschio, che è già un successo. La cantante, ex Amici, si prende la cover di Grazia e al settimanale rivela la sua ansia per l’arrivo dei 40 anni, che compirà il prossimo 5 agosto. “Mi chiuderò in casa a pinagere lacrime amare”, svela.

Donna forte, a volte malinconica, ora con una grande carica di sensualità, l’artista spiega: “Su questo sono sempre stata un po’ bloccata, non ho mai vissuto con facilità la mia sensualità. Giocare con il mio lato più sexy è un processo, non ancora semplice per me, ma mi sto impegnando. Oggi mi piaccio di più, mi diverto a giocare con le mie immagini più intriganti. Prima facevo più fatica, forse perché a 20 anni ne dimostravo 12. Rispetto alle mie compagne, con un corpo già femminile, ero in ritardo: mi prendevano in giro”.

Arriva ai 40 splendida, ammirata. Annalisa invece sul momento i cui li compirà dice: “Quel giorno lì mi chiuderò in casa e piangerò lacrime amare”. Le si fa notare che continua a domostrare molto meno della sua età, lei replica: “Solo fuori, e neanche sempre. Dipende da come mi sveglio. Dentro invece sono 12 in più”.

Sposata ormai da quasi due anni con Francesco Muglia, lontano dal mondo dello showbiz, Annalisa dell’amore maturato col marito spiega: “L’aspetto più prezioso è aiutarci, confrontarci, fare squadra. Francesco è un grande sostegno in tutto, sia nelle dinamiche familiari, sia in quelle lavorative. Ho trovato in lui un alleato, qualcuno che mi aiuta a vedere le cose in maniera diversa, anche critica. Magari a volte litighiamo, perché non andiamo sempre d'accordo, non abbiamo sempre le stesse visioni, però serve”. A lui non fa alcuna sorpresa: “Assolutamente no. Le sembro una che fa sorprese? Vivo ogni giorno con l'elenco puntato delle cose da fare”.