“Noi facevamo finta di niente, ma stava tanto male”, confessa la conduttrice ospite al BSMT

“Siamo stati sempre vicini a Carlotta Mantovan e Stella: era una promessa non scritta a Fabrizio”

Antonella Clerici non ha dubbi. “La morte di Fabrizio ha cambiato la nostra vita”, confessa a Gianluca Gazzoli, ospite al BSMT. La conduttrice 62enne svela cosa ha significato per lei e Carlo Conti la perdita di Frizzi. Il presentatore è deceduto il 26 marzo 2018 all'età di 60 anni presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma. La causa del decesso è stata un'emorragia cerebrale, conseguenza del tumore contro il quale combatteva da tempo.

''La morte di Fabrizio ha cambiato la nostra vita'': Antonella Clerici svela cosa ha significato per lei e Carlo Conti la perdita di Frizzi

Antonella ricorda l’ultima volta in cui loro tre furono insieme in tv: “Era il giorno del mio compleanno. E lui era contento perché stava per tornare in tv a fare l’Eredità. Carlo e Fabrizio entrarono in diretta per farmi gli auguri di compleanno e questa cosa rimase iconica. E poi purtroppo, dopo 3 mesi, se ne è andato”.

La Clerici parla al presente, non al passato, e sottolinea: “Noi siamo tre persone che siamo quello che appariamo, viviamo una vita normale senza crisi isteriche, senza mattane. Veniamo dal niente: sappiamo che siamo privilegiati e siamo solo persone normali che facciamo un lavoro eccezionale”.

“Lui era veramente buono, gentile, anche negli ultimi tempi quando stava veramente male. Io mi chiedevo: ‘ma come fa?’ Chiamavo Carlo e gli dicevo: ‘convinciamolo: basta registrare’, ma quello era il suo modo per sentirsi vivo. Si trascinava fino al momento di entrare in studio e poi, appena si accendeva la luce, lui per quell’ora e mezza dimenticava il dolore. E allora noi facevamo finta di niente, ma stava tanto male”, svela sull’amico.

“Noi facevamo finta di niente, ma stava tanto male”, confessa la conduttrice ospite al BSMT

“Poi è stato difficile proseguire?”, le domanda Gazzoli. “Per Carlo è stato impossibile - confessa - Lui ha cambiato vita: ha smesso di fare il quotidiano, totalmente. Carlo aveva il figlio piccolo, Fabrizio era il suo amico del cuore e anche lui aveva una figlia piccola, Stella. Carlo poi è orfano di padre quindi lui questa cosa l’ha vissuta proprio male e si è avvicinato ancora di più al figlio e a Francesca, alla famiglia. Sicuramente la morte di Fabrizio ha cambiato la nostra percezione di vita”.

Lei e Carlo sono perennemente rimasti accanto a Carlotta Mantovan e alla figlia di Frizzi, Stella, 12 anni: “Siamo stati sempre vicini a loro: era una promessa non scritta a Fabrizio”.