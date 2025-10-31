Antonella Clerici per Halloween conduce 'E' sempre mezzogiorno' travestita da donna teschio, personaggio de Los dias de los muertos

Anche quest'anno la conduttrice ha deciso di sorprendere il pubblico per Halloween

In costume tipico messicano anche Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi

Antonella Clerici festeggia Halloween alla grande presentandosi in diretta travestita da donna teschio alla conduzione di 'E' sempre mezzogiorno' su Rai Uno. Sul suo profilo Instagram mostra il dietro le quinte della sua trasformazione.

La conduttrice 61enne sceglie di trasformarsi completamente e si fa da truccare da La Catrina messicana, una figura scheletrica elegante, diventata un'icona del Día de Muertos in Messico. Creata dall'artista José Guadalupe Posada all'inizio del XX secolo come "La Calavera Garbancera", originariamente era una satira verso i messicani che imitavano le maniere europee e disprezzavano le proprie radici. Anche Carlotta Mantovan, in studio con lei si traveste completamente in stile Halloween messicano.

La trasformazione richiede parecchio tempo, ma il risultato è pazzesco. Antonella è bellissima, colorata e 'spaventosa'.