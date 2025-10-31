Antonella Clerici per Halloween conduce 'E' sempre mezzogiorno' travestita da donna teschio, personaggio de Los dias de los muertos

Veronica Langella
31 Ottobre 2025
72
0
Condivisioni
  • Anche quest'anno la conduttrice ha deciso di sorprendere il pubblico per Halloween
  • In costume tipico messicano anche Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi

Antonella Clerici festeggia Halloween alla grande presentandosi in diretta travestita da donna teschio alla conduzione di 'E' sempre mezzogiorno' su Rai Uno. Sul suo profilo Instagram mostra il dietro le quinte della sua trasformazione.

Ore di preparazione in Rai per Antonella Clerici

La conduttrice 61enne sceglie di trasformarsi completamente e si fa da truccare da La Catrina messicana, una figura scheletrica elegante, diventata un'icona del Día de Muertos in Messico. Creata dall'artista José Guadalupe Posada all'inizio del XX secolo come "La Calavera Garbancera", originariamente era una satira verso i messicani che imitavano le maniere europee e disprezzavano le proprie radici. Anche Carlotta Mantovan, in studio con lei si traveste completamente in stile Halloween messicano.

Il risultato finale è pazzesco per Antonella Clerici
Anche Carlotta Mantovan e lo staff della trasmissione si travestono

La trasformazione richiede parecchio tempo, ma il risultato è pazzesco. Antonella è bellissima, colorata e 'spaventosa'.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.