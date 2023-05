La 48enne va dal compagno, social chef 33enne, a E’ sempre Mezzogiorno, ospite di Antonella Clerici

La conduttrice domanda ai due se abbiamo litigato per gelosia e spunta fuori il nome di Osvaldo…

Selvaggia Lucarelli va da Lorenzo Biagiarelli a E’ Sempre Mezzogiorno. Il social chef 33enne è una presenza fissa nella trasmissione di Antonella Clerici su Rai Uno. La 48enne e il compagno presentano dalla conduttrice il loro libro, scritto a quattro mani, “Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti”, Cairo Editore, in cui si raccontano. E'dedicato a Godzilla, il loro cane morto un anno fa. Antonella vuole saperne di più sulle nozze mancate tra i due, causate dal no di lui. Incalza Lorenzo in diretta tv. “Perché non hai voluto sposare Selvaggia?”, domanda. Arriva così la risposta del cuoco.

Antonella Clerici incalza Lorenzo Biagiarelli in tv: ''Perché non hai voluto sposare Selvaggia Lucarelli?''. La sua risposta

“Perché quando lei ti ha chiesto di sposarti e le hai risposto di no?”, chiede la Clerici. “Innanzitutto non era il momento - spiega Biagiarelli - Stavamo insieme da poco. Una sua follower ieri su Facebook ha scritto: ‘Se dopo 8 mesi gli hai chiesto di sposarti è già tanto che non sia scappato…’. Comunque secondo me arriverà il momento”.

La 48enne va dal compagno, social chef 33enne, a E’ sempre Mezzogiorno, ospite di Antonella Clerici

Selvaggia ride sarcastica e ripete: “‘Secondo me arriverà il momento’… E’ un’opinione… Ha un’opinione sulle sue intenzioni…”. “Che poi adesso lei si è radicalizzata - aggiunge Lorenzo - E sicuramente mi dirà di no". “Quindi aspetti il momento giusto che, come dire, si disinneschi questa così che lei ti dica di sì”, precisa la Clerici allo chef.

Se arriveranno i fiori d'arancio hanno già scelto dove celebrarli, ma non lo svelano

Lorenzo cerca di svicolare, ma confida: “In realtà abbiamo deciso il dove, se succederà. Ne abbiamo parlato e detto: ‘Sarà in quel posto lì’. E’ il posto a cui siamo rimasti più legati durante i nostri viaggi”.

Il libro scritto a quattro mani è dedicato a Godzilla, il loro cane morto un anno fa

Antonella chiede alla coppia se abbia mai litigato per gelosia. La Lucarelli rivela: “Premetto che è difficile litigare con lui perché si finge sempre morto. Si mette nella posizione dell'orso e aspetta che passi, quindi è raro si inneschi una grande discussione. Se proprio devo andare indietro con la memoria, una volta a Ballando con le stelle c'era Osvaldo tra i ballerini. Lui emana questo fascino molto maschio, sensuale. Io una sera, per caz*eggiare, gli ho fatto un complimento che sinceramente non ricordo. Mentre parlavo vedevo arrivare sul telefonino tantissime notifiche. Era lui che scriveva: ‘Non ti azzardare’…”. “Non è vero che ti ho scritto ‘non ti azzardare’. Ho scritto: ‘Ma vai pure avanti…’”, ribatte Biagiarelli. Frase con intento assolutamente ironico di un Lorenzo assai infastidito dalle parole della compagna per l'ex calciatore.