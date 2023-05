''Michele è stato operato, ora bisogna pregare'': Paola Caruso posta la prima foto dopo il delicato intervento del figlio

La 38enne felice, il bambino si è sottoposto all’intervento all’Ospedale Gaslini di Genova

E’ stato il dottor Nunzio Catena, chirurgo pediatrico ortopedico, ad aver cura del piccolo di 4 anni

Paola Caruso condivide con i fan la sua gioia immensa. Posta la prima foto dopo il delicato intervento del figlio di 4 anni avuto dall’ex Francesco Caserta. “Michele è stato operato, ora bisogna pregare”, rivela commossa nel post che accompagna l'immagine dove il bambino sorride tenendo un gelato in mano.

Il bimbo non poteva più camminare liberamente, se non con un tutore. La sua inabilità era stata causata da un farmaco contro l’influenza che gli era stato iniettato durante una vacanza in Egitto lo scorso autunno. Il nervo sciatico della gamba era rimasto lesionato e a nulla erano valse le tante sedute di fisioterapia a cui si era sottoposto una volta che lui e la mamma erano rientrati a Milano.

In tv, a Verissimo, ad aprile scorso, la 38enne aveva rivelato che l’operazione era l’unico modo perché Michelino potesse nuovamente camminare normalmente, come tutti i bambini. “Ho deciso di far operare mio figlio, in Italia: è l'unica opportunità che ha di poter camminare - aveva sottolineato Paola con gli occhi gonfi di pianto - Che faccio, lo lascio così?”.

Ora la Caruso torna a sorridere. Il dottor Nunzio Catena, chirurgo pediatrico ortopedico, ha operato il piccolo all’Ospedale Gaslini di Genova. Paola scrive: “Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso…per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore Nunzio Catena per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto e un GRAZIE A TUTTO IL GASLINI DI GENOVA. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia. Forza amore mio: sei più forte anche di me".