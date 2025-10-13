''Io sono molto cauta'': Antonella Fiordelisi parla dei progetti di convivenza con Giulio Fratini e svela chi è più geloso

Al momento lei vive a Roma, lui a Firenze: si vedono solo il sabato e la domenica

L’influencer ed ex gieffina 27enne e l’imprenditore 33enne sono una coppia da circa otto mesi

Antonella Fiordelisi ora, impegnata in tv con Tale e Quale Show su Rai1, ha traslocato da Milano a Roma. Il fidanzato vive a Firenze. I due si vedono solo il sabato e la domenica: sono pendolari per amore. La 27enne a Novella 2000 parla dei progetti di convivenza con Giulio Fratini, a cui è legata da otto mesi. “Io sono molto cauta”, confessa al settimanale.

L’ex di Elisabetta Gregoraci, 33 anni, è stato molto felice per lei, quando è stata arruolata da Carlo Conti per lo show del venerdì sera: “Sì, e mi ha incoraggiato, Adesso è con-tentissimo, mi ha detto: ‘Finalmente fai un programma bellissimo’ perché è tra i più importanti nel panorama italiano. Inoltre è contento perché mi dice che finalmente imparerò a cantare... Mi ha sempre criticato ogni volta che l'ho fatto! E poi in queste setti-mane la distanza tra noi è più breve, quindi mi verrà a trovare spesso, Lui ha delle attività a Firenze e prima ero io, se ero libera, che lo raggiungevo già il giovedi o il venerdi. Adesso ci ve diamo solo di sabato e domenica".

La loro storia è partita in sordina, poi si è stabilizzata. “Sicuramente all'inizio l'aspetto estetico è stato fondamentale, come succede nella maggior parte delle relazioni - confida Antonella - Io piacevo a lui, e anche lui mi piaceva perché era un bel ragazzo, però finiva là. Passando un po' di tempo insieme ci siamo conosciuti, ho avuto modo di vedere che non è solo bello, ma è anche è un bravo ragazzo, intelligente e ha tante altre qualità. Abbiamo continuato a frequentarci e ad un certo punto è stato ovvio chiedergli: ‘Vabbè, ma adesso chi siamo io e te, cosa facciamo?’”

La Fiordelisi ha chiesto chiarezza: “Volevo sapere se la nostra era una relazione esclusiva, se frequentasse anche altre persone... Cosi, ho fatto la domanda secca e poi ci siamo confrontati. Subito abbiamo capito che dovevamo stare insieme a tutti gli effetti perché eravamo entrambi gelosi. A quel punto a tenerci uniti non era più solo l'attrazione fisica. C'era già un sentimento. Diciamo che ci siamo fidanzati subito, dopo qualche settimana”.

L’ex gieffina vip rivela chi tra i due è più geloso: “Secondo me lui, però a differenza mia è più furbo. Se a lui dà fastidio qualcosa non me lo dice subito io invece faccio notare tutto quando è il momento. Ma lui è di Firenze, io di Salerno: più plateale”.

Sulla convivenza Antonella non ha dubbi: “lo sono molto cauta. In passato ho convissuto con un mio ex Edoardo (Donnamaria, ndr). Già stavamo insieme nella casa del Grande Fratello e anche dopo abbiamo condiviso lo stesso tetto, ma pochissimi mesi, due o forse tre, perché poi non è durata. Quello è stato il mio massimo e per questo preferisco affrontare tutto con calma, con cautela. Però mi piacerebbe eh, anzi, se le cose continueranno ad andare bene come stanno andando, sì, ci penseremo in modo pratico. Adesso non è nei miei pensieri perché ognuno fa le cose sue. Io lavoro, adesso sono a Roma, poi sarò a Milano per fare altro oppure ritornerò a Roma. non si sa mai cosa può succedere...E lui è fisso a Firenze. Bisogna capire poi col tempo chi andrà da chi e quando”.

Neanche l’idea delle nozze li sfiora: “Al momento non ne parliamo e nemmeno ci pensiamo. Non mi sento ancora pronta io. Ma anche lui la pensa nello stesso modo, siamo uguali in questo. Se guardo indietro, sto vivendo la vita che avrei voluto, poi è ovvio che se guardo avanti mi vedo mamma. Serve la persona giusta. Con Giulio sto bene, siamo innamorati, ma dobbiamo fare ancora tanti passi insieme. C'è tempo”.