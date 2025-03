Antonella Fiordelisi e l'ex della Gregoraci fidanzati: ora si fanno vedere insieme anche a Milano dopo il romantico break alle Maldive

Sono tornati e sono più felici e uniti che mai: ormai il loro un amore alla luce del sole

Ormai il loro è un amore alla luce del sole. Dopo aver ufficializzato ai tropici, con un romantico break alle Maldive, Antonella Fiordelisi e l’ex di Elisabetta Gregoraci fanno i fidanzati anche a Milano. L’influencer, ex gieffina, e Giulio Fratini sono più felici e uniti che mai. In Italia passeggiano in centro. “Dobbiamo ancora abituarci al fuso orario”, fa sapere l’ex schermitrice. Poi al bar stanno con Gianmaria Antinolfi, altro volto reality.

La 27enne ha avuto il compleanno dei sogni, ricevendo dall’imprenditore toscano 34enne come regalo il prezioso viaggio al caldo. Non potrebbe davvero desiderare altro. Pare aver trovato la sua dolce metà.

Fratini, in passato legato prima a Raffaella Fico, poi a Roberta Morise, ha avuto una lunga relazione con la Gregoraci, durata due anni. La storia si è interrotta a fine settembre scorso, sarebbe stata Elisabetta a dire basta, stando ai rumor. Antonella avrebbe conosciuto il rampollo proprio nel periodo di maretta tra Giulio e l’ex moglie di Briatore, come del resto dichiarato da lei stessa a Novella 2000.

“Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l'ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro, perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler. Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice. Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati”, aveva svelato la ragazza al settimanale.