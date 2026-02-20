''Ha sentito le mie parole'': Antonella Fiordelisi dopo le lacrime in tv ritrova la sorella a distanza di 5 anni

A La Volta Buona si era sfogata piangendo, parlando del forte dolore per il rapporto interrotto

La ragazza ha sentito e le ha telefonato: ora la 27enne spera di poterla incontrare prestissimo

Le lacrime in tv, la sua forte commozione nell’esprimere il suo dolore per il rapporto interrotto, hanno fatto il miracolo. Antonella Fiordelisi ritrova la sorella a distanza di 5 anni. Le due hanno la stessa madre, ma padri diversi. Il 16 febbraio a La Volta Buona aveva svelato la situazione che viveva. Ora la 27enne torna da Caterina Balivo su Rai 1 per ringraziare il programma e raccontare tutta la sua felicità. “Ha sentito le mie parole”, svela. La ragazza le ha telefonato.

"Mia sorella ha visto il video su RayPlay e non si aspettava questa mia reazione in diretta visto che non ne avevo mai parlato, anzi, molti non sapevano neanche che avessi una sorella”, spiega Antonella. "C'è stata una reazione da parte sua, spero di vederla presto. Io la vedrei adesso ma lei è molto causa e riservata in questo momento. Cercherò di fare il possibile, è molto particolare e c'è bisogno di tempo”, aggiunge.

L’influencer della sorella, più grande di lei di circa 10 anni, aveva detto: “Lei è bella, intelligente, laureata in ingegneria, è una bellissima ragazza. Io non mi sono presentata alla festa di laurea perché c’erano già dei problemi tra noi, non ci vedevamo da un po'. Non ricordo bene cosa fosse successo, ma avevamo avuto qualche battibecco”. Adesso ha la speranza che il rapporto possa riprendersi e tornino ad incontrarsi molto presto.