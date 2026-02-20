"Io non mi ricordo niente": Federica Nargi e Costanza Caracciolo protagoniste del gioco delle coppie con Matri e Vieri a Striscia

Tornano a ballare da veline ma non solo: coi rispettivi compagni in versione 007 ammiccano sinuose

Poi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sottopongono le due coppie a una serie di domande

Sono lo le protagoniste della quinta puntata del tg satirico di Antonio Ricci in prima serata su Canale 5. Federica Nargi e Costanza Caracciolo dopo 18 anni tornano a ballare da veline a Striscia la Notizia, ma non solo. Coi rispettivi compagni di vita, due ex calciatori, in versione 007, ammiccano sinuose. Stacchetti da brividi per le 36enni. Poi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, padroni di casa, sottopongono le due con Alessandro Matri e Bobo Vieri allo spinoso gioco delle coppie.

La romana e la siciliana, oggi entrambe madri di due bambine, non hanno perso il loro smalto, quello che le portò a Striscia nel 2008, dopo aver trionfato a Veline, e gli fece guadagnare la riconferma per ben quattro anni. Sorridenti e in forma, Fede e Costy si lanciano scatenate nei balletti insieme al resto del corpo di ballo.

Fisici perfetti e in forma, si guadagnano gli applausi dei telespettatori. Anche Alessandro e Bobo battono forte le mani le loro donne, orgogliosi. Il 41enne e il 52enne, immediatamente dopo, si siedono per rispondere ad alcuni quesiti riguardanti il privato vissuto con le loro amate e mettersi, così alla prova.

“Dove vi siete dati il primo bacio?”, domandano i conduttori a Federica, mentre Matri indossa le cuffie. “Me lo ricordo benissimo, era il 15 marzo del 2009, eravamo a casa mia a pranzo, avevo cucinato una calamarata disgustosa”, risponde lei. Alessandro, però, ha la memoria corta e subito dopo replica: “Il primo bacio? Sulla bocca". “Il luogo più romantico dove siete stati?". "New York", svela la Nargi, lo sportivo stavolta conferma. Arriva l’ultimo quesito: “Dove vi immaginate tra 30 anni?". La showgirl si vede nonna, Matri ironico replica: "Sicuramente dall’avvocato”.

Vieri, già prima di rispondere alle domande, mette le mani avanti: “Io non ricordo mai niente”. Ed è proprio così.“Quando vi siete sposati?", domandano Enzo ed Ezio. Costanza lo sa bene: “18 marzo del 2019”. Bobo esita: "Non me lo ricordo. Ah sì, il 18, ma l'anno... 2018? 2019?". Rammenta però sia chi va a fare la spesa che il piatto preferito della moglie: “Lei va al supermercato, il lunedì mattina. Il piatto preferito? L'amatriciana”.