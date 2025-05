''Sono troppi anni che sto male'': Antonella Mosetti crolla e piange all'Isola de Famosi, racconta il suo dolore

In lacrime, ripensa al padre deceduto lo scorso 6 dicembre dopo una lunga malattia

A Playa Uva, in Honduras, si dispera poco dopo essere arrivata. Gli autori tremano, pesa un possibile abbandono. Antonella Mosetti crolla e piange all'Isola de Famosi, racconta il suo dolore. In lacrime, ripensa al padre deceduto lo scorso 6 dicembre dopo una lunga malattia. “Sono troppi anni che sto male”, confessa con la voce rotta la 49enne.

Antonella è assorta in spiaggia, rinchiusa nel vuoto che sente ingigantito dentro. Lo comunica a Patrizia Rossetti e agli altri ‘senatori’. “Sono arrivata all'Isola provando a maturare il mio dolore. La malattia di mio padre è durata tre anni, ho sofferto molto in questi tre anni”, poi dice davanti alle telecamere.

Patrizia Rossetti la consola

“Il mio papà era il mio gemello, stando qui e non dormendo la notte, con gli animali addosso, con la fame… sto male da troppi anni. Quando accumuli per così tanti anni, poi…”, aggiunge con voce rotta. “Non sto bene”, conclude poi con i compagni, che la spronano ad andare avanti, a non bruciare questa occasione, a non mollare. Anche per far pace con se stessa.

La showgirl sta pensando di mollare

“Non so come mi sento, non è semplice adeguarsi subito. Per i giovani è diverso - svela la 49enne - E’ dura, mi manca molto mio padre. Qui mi manca ancora di più. E’ morto da poco, pensavo di stare meglio qui, invece è peggio”. "Siamo privati di tante cose qui, se già arrivi scarico è dura accettarlo”, chiarisce ancora. E’ devastata.