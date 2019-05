Antonella Mosetti, 43 anni, dice anche quest'anno stop al bullismo. Il volto noto del piccolo schermo ha partecipato alla Quinta Giornata Nazionale Giovani Uniti Contro il Bullismo. L'ex gieffina vip per l'occasione ha indossato un abito monospalla nero che lasciava scoperto il ventre piatto. Capelli sciolti, trucco impeccabile, come sempre è apparsa in splendida forma.

Antonella Mosetti è molto sensibile al tema del bullismo. La figlia 23enne Asia Nuccetelli, come ha raccontato in più di un'occasione, ne è stata in passato vittima. Così, l'ex ragazzina di "Non è la Rai" non poteva far mancare la sua presenza all'evento annuale, presentato al Teatro Olimpico di Roma da Enrico Papi. Durante la manifestazione è andato in scena il musical "Bulli Zoo" con i ragazzi del Centro Nazionale Contro il Buillismo-Bulli Stop. In scena anche giovani talenti della musica e della televisione come Leo Gassmann, reduce da "X Factor", arrivato con la mamma Sabrina Knaflitz, Bianca Gazzè, figlia di Max Gazzè, e altri due ex volti del talent targato Sky, Matteo Costanzo e Martina Attili.

Tra i personaggi noti che dicono stop al bullismo, oltre ad Antonella Mosetti, era presente anche l'attrice Maria Grazia Cucinotta in veste di madrina.