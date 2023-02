Antonino Spinalbese riabbraccia la figlia Luna Marì, avuta con Belen, dopo 5 mesi: la reazione della piccola è tenerissima

Il 28enne rivede la bambina di un anno e sette mesi e le dice: “Mi perdoni?”

Nella Casa del GF Vip la piccola gli è mancata tantissimo: si sente in colpa

Antonino Spinalbese si commuove fino alle lacrime. L’ex parrucchiere riabbraccia la figlia Luna Marì, avuta dall’ex compagna Belen Rodriguez il 12 luglio 2021. Dopo 5 mesi lontano da lei, rinchiuso nella Casa del GF Vip, vuole stringerla tra le sue braccia e non lasciarla andare più. Il 28enne condivide il momento del dolcissimo incontro con alcuni video sul social: la reazione della piccola di un anno e sette mesi è tenerissima.

“Mi perdoni?”, domanda il 28enne alla figlia. Luna Marì corre da lui e gli butta le braccia al collo. Nonostante non abbia avuto contatti con Antonino per moltissimo tempo, lo riconosce immediatamente. “Ti ricordi di papà, sì?”, domanda più volte l’ex ‘vippone’. La bimba gli regala tanti piccoli bacini.

Spinalbese apre la porta di casa e si accovaccia per terra, chiama la figlia, che indossa un cappottino e un berretto di lana, e l'abbraccia. Commosso le sussurra: "Ciao, è tornato papà! Come sei bella, lo sai che sei bellissima? Fatti vedere, ah ma allora ti ricordi di papà?”. Luna ha una reazione istintiva che non sorprende affatto: non vuole più lasciarlo andare.

Al reality Antonino si era lasciato più volte andare sulla sua bambina. Era infatti impaziente di rivederla, si sentiva in colpa per essere sparito, anche se per un lavoro che gli ha dato popolarità in tv. Parlando con Wilma Goich e Davide Donadei aveva confessato di soffrire molto la mancanza della piccola.

“Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente", aveva detto Antonino. Poi sulla bellezza della figlia aveva detto: “La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro. Se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita. Non lo dico perché è nostra figlia, ma è bellissima. Gli occhi azzurri li ha presi da una mia nonna. Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo. Vederla così bionda con gli occhi azzurri è stato una cosa meravigliosa”.