Antonino Spinalbese, padre della figlia di Belen, ha ripreso a fare il parrucchiere? Le immagini social con pettine e forbici

Il 29enne non chiarisce: lo fa per non perdere la mano o ha deciso di tornare a essere un hair stylist?

Lui e Belen Rodriguez, da cui ha avuto Luna Marì il 12 luglio 2021, si sono conosciuti proprio grazie a una tinta e a una spuntatina ai capelli. In quel periodo lavorava da Coppola a Milano… Eppure pareva proprio che Antonino Spinalbese avesse deciso di dare un taglio netto alla sua carriera da hair stylist. Il padre della figlia dell’argentina, però, potrebbe averci ripensato. Il 29enne ha ripreso a fare il parrucchiere? Il ragazzo nato a La Spezia non lo chiarisce. Ma sul social arrivano le immagini che lo ritraggono con pettine e forbici tra le mani.

Antonino Spinalbese, padre della figlia di Belen, ha ripreso a fare il parrucchiere?

L’ex ‘vippone' si fa vedere nelle sue storie su Instagram mentre taglia e acconcia la chioma a un manichino. Antonino mostra ai follower anche il risultato finale ottenuto dalle sue sapienti mani. I ‘like’ piovono. In molti desidererebbero sapere se il suo è un definitivo ritorno ‘alle origini’. Al momento non c’è risposta a riguardo.

Circa un anno fa, dopo la sua avventura al GF Vip, Antonino aveva deciso di dare una svolta alla sua vita: aveva aperto la Stan Management, un’agenzia che avrebbe dovuto sostenere la carriera di tanti volti dello showbiz. Il progetto, forse, non è decollato. C’è chi sussurra che l’agenzia in questione avrebbe addirittura miseramente fatto flop. Non ci sono conferme sul gossip. Spinalbese, però, riprende i suoi strumenti del mestiere tra le mani e torna a creare acconciature. Magari è solo per non perdere la mano o, invece, è un investimento nel futuro. Del resto è sempre stato un bravo parrucchiere, quindi perché non esserlo nuovamente?

Antonino a Milano fa una vita piuttosto tranquilla, senza stravizi, tutto casa e figlia. A Pasqua parrebbe anche aver appianato i suoi screzi con la showgirl 39enne. E’ possibile che voglia per sé un'a vita'esistenza più stabile e con uno stipendio sicuro a fine mese.