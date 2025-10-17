Antonino Spinalbese nel salone di bellezza ha due clienti speciali: fa i capelli a mamma e figlia, guarda

- Il 30enne è ormai tornato da tempo a fare l’hair stylist e accoglie la madre e la piccola Luna Marì
- Nelle IG Stories svela tutto e i video del parrucchiere ex di Belen diventano virali
Antonino Spinalbese nel salone milanese di bellezza dove lavora a Milano ha due clienti assolutamente speciali. Con spazzola e phon in mano, fa i capelli a mamma e figlia. Nelle sue IG Stories condivide il momento: i video diventano subito virali.
Dopo i riflettori accesi dalla storia d’amore con Belen Rodriguez e l’avventura televisiva al Grande Fratello Vip, il 30enne ligure è tornato a fare il suo lavoro, l’hair stylist. “Mi fa sentire libero, autentico, vicino alla mia realtà”, ha confessato.
Circondato da specchi, ciocche di capelli e sorrisi entusiasti, Antonello dà il meglio di sé con la piccola Luna Marì, 4 anni, avuta dalla showgirl argentina 41enne, e la madre Anna. Antonino prima pettina la mamma con la cura di un professionista esperto, poi passa alla piccola, che osserva divertita il padre intento a sistemarle la chioma bionda. Lui le fa volare i capelli con il phon, lei ride di gusto.
Spinalbese, fidanzato con Ainhoa Foti Rodriguez, famosa tatuatrice di Milano, con Belen ora ha rapporti sereni: “Cerchiamo di dare a Luna Marì un senso di famiglia, di unione. E’ qualcosa che a me è mancato, ma che voglio che lei senta sempre presente”. L’equilibrio ritrovato emerge anche dai social. Figlio attento, papà affettuoso e presente, è anche un parrucchiere molto richiesto.