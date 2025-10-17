Antonino Spinalbese nel salone di bellezza ha due clienti speciali: fa i capelli a mamma e figlia, guarda

Il 30enne è ormai tornato da tempo a fare l’hair stylist e accoglie la madre e la piccola Luna Marì

Nelle IG Stories svela tutto e i video del parrucchiere ex di Belen diventano virali

Antonino Spinalbese nel salone milanese di bellezza dove lavora a Milano ha due clienti assolutamente speciali. Con spazzola e phon in mano, fa i capelli a mamma e figlia. Nelle sue IG Stories condivide il momento: i video diventano subito virali.

Antonino Spinalbese nel salone di bellezza ha due clienti speciali: fa i capelli a mamma e figlia

Dopo i riflettori accesi dalla storia d’amore con Belen Rodriguez e l’avventura televisiva al Grande Fratello Vip, il 30enne ligure è tornato a fare il suo lavoro, l’hair stylist. “Mi fa sentire libero, autentico, vicino alla mia realtà”, ha confessato.

Il 30enne prima si occupa della madre Anna

Circondato da specchi, ciocche di capelli e sorrisi entusiasti, Antonello dà il meglio di sé con la piccola Luna Marì, 4 anni, avuta dalla showgirl argentina 41enne, e la madre Anna. Antonino prima pettina la mamma con la cura di un professionista esperto, poi passa alla piccola, che osserva divertita il padre intento a sistemarle la chioma bionda. Lui le fa volare i capelli con il phon, lei ride di gusto.

...Poi passa alla dolcissima Luna Marì, 4 anni, avuta dall'ex Belen

Spinalbese, fidanzato con Ainhoa Foti Rodriguez, famosa tatuatrice di Milano, con Belen ora ha rapporti sereni: “Cerchiamo di dare a Luna Marì un senso di famiglia, di unione. E’ qualcosa che a me è mancato, ma che voglio che lei senta sempre presente”. L’equilibrio ritrovato emerge anche dai social. Figlio attento, papà affettuoso e presente, è anche un parrucchiere molto richiesto.