''Più innamorati che mai'': Ariadna Romero celebra 2 anni d’amore col figlio di Julio Iglesias e parla del rapporto tra lui e il figlio avuto con Pretelli

La 39enne cubana è legata dal 2023 a Julio Iglesias Jr., secondogenito del divo spagnolo

Vivono a Miami, dove c’è anche Leonardo, il figlio avuto da lei con Pierpaolo Pretelli

Inoltre Ariadna sta vivendo grandi successi con il suo nuovo lavoro da agente immobiliare

Ariadna Romero e Julio Iglesias Junior hanno appena festeggiato due anni di relazione nella Repubblica Dominicana.

La showgirl cubana, nota in Italia per il film “Finalmente la felicità” di Pieraccioni, per aver partecipato a “Ballando con le Stelle” e a “Pechino Express” (in coppia con Francesca Fioretti), ma anche per la relazione con Pierpaolo Pretelli, da cui ha avuto il figlio Leo, si è trasferita da tempo a Miami. Qui ha conosciuto e si è innamorata del figlio del cantante Julio Iglesias.

Ariadna Romero, 39 anni, ha festeggiato 2 anni di relazione con Julio Iglesias Jr., 52, figlio del divo della musica spangola

La 39enne e il 52enne hanno rilasciato un’intervista al magazine “Hola!”, rivelando tutta la felicità che stanno vivendo da quando sono una coppia. Julio ha anche parlato del rapporto che ha con il figlio di Pretelli, mentre Ariadna ha ammesso di aver ottenuto risultati incredibili con la sua nuova attività di agente immobiliare in Florida.

“Sono stati due anni assolutamente incredibili! Andiamo d'accordo meravigliosamente, come se fossimo sulla stessa lunghezza d'onda fin dal primo giorno”, ha spiegato lo spagnolo.

“Festeggiare a Casa de Campo, nella Repubblica Dominicana, immersi nella natura, è il modo perfetto per brindare al nostro amore e a tutto ciò che abbiamo costruito insieme. Siamo più innamorati che mai”, ha aggiunto la Romero.

La coppia vive insieme a Miami, dove c'è anche Leo, il figlio avuto da lei insieme a Pierpaolo Pretelli nel 2017

Lui è davvero cotto: “Ari è un raggio di sole, ha una dolcezza che illumina tutto ciò che la circonda. Super affettuosa e sempre attenta agli altri. Fa sentire tutti amati e non solo adoro questo, ma mi ispira a essere una persona migliore. È un dono averla nella mia vita”.

Lei gli ha fatto eco: “Julio è pura gioia! Ha una personalità così adorabile che sorride sempre ed è contagioso. Inoltre, ha un cuore immenso, sempre pronto ad aiutare e a dare tutto per le persone che ama”.

Se proprio dovessero trovare qualcosa di migliorabile nel carattere l’uno dell’altro, lui ha affermato che “Ari ha una natura molto passionale, e a volte questa intensità la porta a reagire impulsivamente, ma è proprio questo che la rende così speciale. E mi piace perché riflette quanto profondamente sente le cose”.

I due sono molto felici insieme, come hanno rivelato a "Hola!"

Julio invece, fa sapere lei, a volte è “un po’ testardo”.

La coppia a Miami ha trovato la città perfetta dove vivere: “Sì, Miami è la nostra base e abbiamo un'altra casa fantastica vicino a Orlando che abbiamo appena ristrutturato. Ma ogni volta che possiamo, scappiamo al Lago Tahoe, che è il mio posto preferito al mondo. Adoro uscire in giardino e dare da mangiare agli scoiattoli e agli uccelli. Ari scherza sempre dicendo che la nostra casa è come un mini-zoo. Anche il figlio di Ari, Leo, ama gli animali”, ha spiegato il cantante.

Ariadna lo segue in giro per il mondo per i concerti. Per fortuna può contare sull’aiuto di sua mamma.

Quindi Iglesias ha parlato del rapporto con Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con Pierpaolo Pretelli, ex velino e oggi volto tv di grande successo (legato a Giulia Salemi, da cui ha recentemente avuto un altro figlio, Kian): “Davvero speciale. Leo è un bambino fantastico. Adoro fare sport con lui. L'ho già messo su una tavola da windsurf e gli sto insegnando a giocare a basket, a tennis... Ora che ha otto anni, è il momento perfetto per sviluppare le sue capacità fisiche”.

Per Ariadna è stato importante vedere che Julio non solo rappresenti una figura paterna per suo figlio, ma è diventato anche il suo migliore amico, un “fratello”. Proprio così lo chiama a volte Leo: “Vederli insieme è la cosa più bella del mondo. Vanno d'accordo come fratelli. Mi scioglie il cuore vedere come Julio non sia solo una figura paterna per lui, ma anche il suo migliore amico. A volte Leo lo chiama ‘fratello’, ed è così divertente... Sono stupita di quanto sia naturale il loro legame. Ho scoperto che Julio ha una pazienza e un affetto immensi”.

La coppia al momento non pensa né ad avere un figlio insieme, né alla possibilità del matrimonio. Non sono priorità, ma non sono neanche cose che escludono.

Ariadna ha anche fatto sapere di stare vivendo un grande successo nel mondo lavorativo. Lavora nel settore immobiliare e ha chiuso operazioni per cifre che non si sarebbe aspettata: “Sta andando alla grande. Nel mio primo anno ho venduto per cifre che non avrei mai immaginato. Miami è il posto perfetto per investire... Chi non ama la qualità della vita qui, con il suo clima, le spiagge e quell'atmosfera speciale?”.

I due amano anche la famiglia l’uno dell’altro. Provengono da realtà molto diverse, ma egualmente piene di valori positivi.

Lei inizialmente era stata un po’ intimidita dal fatto che Julio ha familiari famosi in tutto il mondo: “All'inizio, non mentirò. Ma mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo secondo. Ora mi sento parte di questa grande famiglia e non potrei esserne più grata!”.

Lui ha detto della famiglia di lei: “È super carina. Sua madre è una persona adorabile. A volte mi offre i suoi piatti cubani. Vado molto d'accordo anche con suo padre, anche se lo vediamo meno spesso perché non vive a Miami”.

Infine è stato chiesto a Julio se in Ariadna pensa di aver trovato “la donna perfetta”.

Ha risposto: “Wow, che domanda! (Ride, ndr). Quello che posso dirti è che è una donna incredibile. Ogni giorno che passo con lei, mi sento nel posto giusto. La sua energia, il suo cuore e il modo in cui lavoriamo in squadra mi rendono così felice. La risposta definitiva? La vita è un'avventura, ma ti assicuro che con Ari sto vivendo una delle fasi più belle. In questo momento, non riesco a immaginare nessun altro al mio fianco”.