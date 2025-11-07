''Non l’ho chiamata'': Francesca Fialdini spiega come ha gestito il terribile lutto dell’amica e collega Andrea Delogu

La conduttrice 46enne, nel cast di Ballando, infortunata, racconta quel che ha fatto dopo la tragedia

Francesca Fialdini, nel cast di Ballando con le Stelle, al momento infortunata al piede e quindi in forse per le prossime puntate dello show, a La Stampa spiega come ha gestito il terribile lutto che ha investito l’amica e collega Andrea Delogu. “Non l’ho chiamata, come avrei voluto facessero con me”, chiarisce la presentatrice 46enne.

La 43enne vive la drammatica morte del fratello Evan, scomparso a soli 18 anni a causa di un incidente sulla moto il 29 ottobre scorso, lontana dai riflettori e chiusa nel suo dolore. E’ tornata a Bellaria Igea Marina, dove vive la sua famiglia. Il suo programma, La Porta Magica, è sospeso fino a oggi, 7 novembre, ma è possibile che l’assenza si prolunghi. Rumor raccontano che Andrea vorrebbe ritirarsi da Ballando, ma che Milly Carlucci le avrebbe chiesto di tornare, appena si sentisse in grado farlo, per accomiatarsi dal pubblico. Non c’è nulla di certo al momento.

La Fialdini, quando le si domanda come abbia agito appena saputo della grave perdita della Delogu, spiega: “Ho fatto quello che avrei voluto facessero con me: non l’ho chiamata, ma le ho scritto, facendo sentire la mia presenza e dandole la libertà di rispondere o stare in silenzio”. Non aggiunge altro.