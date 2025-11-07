Rocìo Munoz Morales organizza un super party per i 7 anni di Alma: ecco il tema scelto per la festa

Single e serena, al Fleming a Roma organizza in una location coloratissima

E’ serena e assolutamente single. In questo momento le figlie sono la sua assoluta priorità. Rocìo Munoz Morales organizza un super party per i 7 anni di Alma, la seconda bimba avuta dall’ex Raoul Bova. La prima, Luna, compirà 10 anni il prossimo 2 dicembre. Per lei sceglie un “Art Party”, come lei stessa svela nelle sue IG Stories, le regala “un pomeriggio di creatività”.

Al Fleming la spagnola 37enne opta per una location coloratissima. Alma e i suoi invitati si divertono a colorare con le loro mani dei piccoli orsetti di gesso: ognuno degli ospiti porta poi via il proprio capolavoro ultimato. La torta è singolare: tanti bomboloni con crema al cioccolato compongono l'iniziale della festeggiata, la A, al centro la candelina a forma di numero.

Rocìo si fa vedere lì, tra tanti palloncini colorati. Ringrazia l’organizzazione impeccabile e si gode le ore trascorse insieme ad Alma. Sul social alla figlioletta scrive: “Sette anni di te piccola Alma…AUGURI POLPETTA MIA. Sette anni pieni dei tuoi sorrisi contagiosi, dei tuoi ‘mamma guarda!’ ogni 10 secondi,e di una magia pura che solo tu sai creare in ogni piccola o grande cosa che fai. Sei la mia metà rock! Sono pazza di te e del tuo modo unico di amarmi. Per sempre noi…”.

Secondo il settimanale Oggi i rapporti tra la Munoz Morales e Bova si sarebbero appianati dopo il rumoroso addio grazie a un assegno di mantenimento nel quale sarebbe stato inserito un ‘sostanzioso bonus’ per il danno di immagine e la sofferenza subita dall’attrice e conduttrice, a seguito della diffusione degli audio che il 54enne avrebbe inviato alla 22enne Martina Ceretti. Gli accordi di separazione tra i due comprenderebbero l’affido congiunto delle figlie. Nessuna conferma al momento.