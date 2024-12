Arianna David confessa in tv: 'Mio figlio non è stato bene e i medici non sono riusciti a darci una diagnosi, mi hanno tolto 10 anni di vita'

L'ex Miss Italia in lacrime a Verissimo ha raccontato gli anni in ospedale

Non solo l'anoressia, la David ha dovuto lottare anche per la salute del figlio

Arianna David torna a parlare delle sue difficoltà in tv. L'ex Miss Italia è stata ospite a Verissimo dove ha confessato per la prima volta il dolore vissuto per il figlio. La 51enne ha avuto Tommaso e Gregorio dall'ex compagno Marco Bocciolini, la coppia però anni fa si è separata e la showgirl è tornata a Roma. Negli anni ha sempre affrontato la lotta contro l'anoressia: 'Mi è stata diagnosticata l'anoressia nervosa. Mi spaventano certi alimenti, ma non so perché. Cerco di integrare queste mancanze con degli integratori che mi danno. Il cibo è anche una mia autodifesa. Da qualche parte la mia rabbia deve uscire fuori. Sto cercando di farmi aiutare'.

L'ex Miss Italia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Oltre ai suoi problemi di salute Arianna è stata costretta a frequentare assiduamente gli ospedali per il figlio: 'Uno dei miei figli non è stato bene, non ne ho mai parlato. Non posso per rispetto a lui. C'erano state delle avvisaglie quando era stato piccolino. Si sono verificate all'ennesima potenza quando stavo a Roma, una situazione abbastanza pesante. Confrontandomi con le maestre abbiamo iniziato a fare un percorso negli ospedali. E' stato lungo ma non è stato diagnosticato nulla. Mi sono trovato difronte un bambino con delle problematiche oggettive e delle diagnosi che non è mai esistita. Mi hanno detto tutto il contrario di quello che si è verificato'.

In lacrime ha parlato per la prima volta del figlio

Una situazione che si è sbloccata quasi un anno fa: 'Quest'anno a gennaio è stato lui a scegliere di andare in un posto per capire cosa non stava succedendo. Questo medico ci ha rivelato quello che noi pensavamo e lui adesso è felice. A me sono stati tolti dieci anni di vita. Ho talmente tanto piano che non riesco più a versare lacrime. Quando non vedi tuo figlio stare bene, lo vedi che lo bullizano, che lo scartano, che lui soffre e non sai come fare. Io mi sono fidato dei medici che hanno studiato questo lavoro. Mi sento tanto in colpa con mio figlio perché non ho avuto il supporto immediato per interagire con lui. Adesso è splendido, un ragazzo eccezionale. Un musicista, suona la chitarra elettrica, va all'università'.

In tutto questo tempo l'ex Miss Italia non ha ricevuto il sostegno del padre dei suoi figli: 'Quando io giravo per gli ospedali lui non è mai venuto. L'unica volta che è venuto è stato sgridato per dei comportamenti inadeguati. Mi ha detto che non veniva perché era in ansia. Mi sono sentita in colpa per non avere dato una solidità familiare a questi bambini. Mi sono trovata a fare da papà e da mamma'.