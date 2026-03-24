L’attrice 31enne e il rapper ex Amici 37enne sono impazienti di abbracciare la loro bambina

“Mamma, Papà e Baires ti aspettano per questa nuova vita insieme”, scrivono

In un reel condiviso raccontano la gravidanza. Arianna Montefiori mostra il pancione di 9 mesi insieme al marito Briga. “Grazie amore mio, ci hai fatto vivere i 9 mesi più STRAORDINARI e UNICI della nostra vita! Manca sempre meno…”, sottolineano. L’attrice 31enne e il rapper ex Amici 37enne sono impazienti di abbracciare la loro bambina.

''Manca sempre meno'': Arianna Montefiori mostra il pancione di 9 mesi insieme al marito Briga

“Mamma Papà e Baires ti aspettano per questa nuova vita insieme”, aggiunge la coppia, entusiasta. La cicogna, in volo dallo scorso novembre, sta per bussare al loro portone. I due, per ‘ottenerla’, come confessato a Verissimo, si sono fatti aiutare.

L’attrice 31enne e il rapper ex Amici 37enne sono impazienti di abbracciare la loro bambina

Lei in un reel racconta la sua gravidanza

“Inizialmente era partita come gravidanza gemellare, poi un feto si è riassorbito. Quando dall'ecografia e ho visto che in uno dei due non c'era battito sono stata male poi il dottore mi ha spiegato che è una cosa che accade spesso che io ho iniziato a fare le visite dal primo test, se lo avessi fatto dopo forse non lo avrei mai saputo ma mi ha fatto capire che c'era un altro cuoricino forte che continuava a battere. Ho già un angioletto”, aveva confidato Arianna in tv.

“Mamma, Papà e Baires ti aspettano per questa nuova vita insieme”, scrivono

E’ entrata nel nono mese di gestazione lo scorso 10 marzo. La borsa per il parto è già pronta in casa. Mattia, questo il nome del cantante all’anagrafe, non sta più nella pelle: anche la stanzetta della piccola, arredata, e la carrozzina sono lì per accogliere la neonata. Il nome della piccola inizierà con la A, come rivelato a dicembre 2025. Non rimane che attendere con un po’ di trepidazione.