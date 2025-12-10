''Quelli della Rai vogliono per forza Annalisa'': Arisa gelata dal ‘finto’ Carlo Conti in tv

La cantante lucana subisce e alla fine accetta di ritirarsi delusa, ma senza polemiche

Sarà tra i Big all’Ariston dal 24 al 28 febbraio, anche se tutto per alcuni istanti viene messo in discussione da Le Iene, che le giocano un brutto tiro. Arisa è gelata dal ‘finto’ Carlo Conti in tv, che la chiama e le dice di ritirarsi da Sanremo: “Quelli della Rai vogliono per forza Annalisa”. La cantante, però, non fa polemiche, anzi: alla fine accetta di ritirarsi per l’amicizia che la lega al conduttore e direttore artistico della kermesse.

Sebastian Gazzarrini, da vera ‘iena’, ingaggia David Pratelli, imitatore perfetto di Conti, e gli fa chiamare alcuni famosi interpreti che sono stati esclusi da Sanremo 2026. Non solo. Pratelli telefona pure a due di quelli che ce l’hanno fatta. J-Ax si accorge subito della burla, Arisa no.

Il falso Carlo Conti saluta la 43enne poi arriva la sua richiesta: “Se sei davvero mia amica, ti chiedo per cortesia di fare un passo indietro". Arisa gli domanda il motivo per cui dovrebbe ritirarsi dal festival. Lui replica: “Il fatto è che quelli della Rai vogliono per forza Annalisa! Guarda, non mi chiedere altro perché non so proprio cosa dirti". Rosalba Pippa non fa scenate. E’ delusa, ma accomodante: “Guarda, non so che dirti. Se per te è un problema questa cosa, allora non ti preoccupare. Per me l’amicizia viene prima".

Non contento il ‘finto’ Conti le fa una proposta: “Ma nel caso tu faresti una collaborazione con Annalisa? E su che cosa, che pezzo?! Una tarantella lucana". Alla fine Gazzarrini e l’imitatore svelano tutto. Arisa così può esternare liberamente il suo pensiero e sbotta: “Siete pazzi?! Voi volete far morire le persone".