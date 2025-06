La 28enne figlia di Antonella Mosetti con suo fisico conquista tutti, donne e uomini

Mostra con orgoglio le curve da capogiro che esprimono una fisicità diversa da quella adrogina

Non rincorre più i canoni di una perfezione evanescente e fittizia, che in realtà non esiste. Asia Nuccetelli si mostra formosa in bikini sul social e riceve una valanga di complimenti. Tutti, uomini e donne, impazziscono per le sue curve che esprimono una fisicità diversa da quella androgina, troppo spesso ancora, purtroppo, esaltata sui social, in tv e sulle passerelle modaiole delle varie Fashion Week. “Finalmente un fisico sano!”, le sottolineano in tanti. I ‘like’ al suo post si alzano vertiginosamente e continuano a crescere.

''Finalmente un fisco sano'': Asia Nuccetelli si mostra formosa in bikini sul social e riceve una valanga di complimenti

“Molto, molto bella, semplice e finalmente la normalità di un fisico sano… Bravissima Asia”, scrive una follower. “Bellissima ragazza. Sei il giusto esempio di normalità. Mi piaci tanto, firmato una mamma quasi cinquantenne”, le sottolinea un’altra. E ancora: “Bella Asia. Finalmente un fisico sano e non androgino!! Viva la normalità! Bellissima”.

“Viva la carne!”, dice qualcuno. “Da mamma felice di vedere che ti mostri così come sei..... E devo dire che sei un essere speciale”, le fa sapere una donna. Apprezzano la grade sensualità, senza essere volgare, e la disinvoltura con la quale Asia balla davanti all’obiettivo dello smartphone con il due pezzi.

Mamma Antonella Mosetti le regala un’infinità di cuori rossi. La 28enne ringrazia felice. Poi a sua volta mette ‘like’ a parole che condivide: “Le esagerazioni non vanno bene né da una parte, né dall’altra, specialmente per una questione di salute. La donna è bella formosa, ma soprattutto felice e confidente con il proprio corpo”.