Aurora Ramazzotti pubblica le foto intime e private del giorno del parto: guarda

La 26enne festeggia così il primo mese del figlio Cesare Augusto

Condivide con i fan una serie di dolcissime immagini di un momento tanto importante

“C’erano tutti”. Aurora Ramazzotti in occasione del primo mese compiuto dal figlio Cesare Augusto, nato il 30 marzo scorso, pubblica sul suo profilo Instagram le foto intime e private del giorno del parto. La 26enne festeggia così il bimbo che le ha cambiato la vita. Condivide con i fan scatti che raccontano momenti unici e indimenticabili: un giorno che non potrà mai dimenticare, denso di emozioni e sensazioni uniche.

Aurora Ramazzotti pubblica le foto intime e private del giorno del parto. Quel giorno c'erano tutti, genitori, suoceri, amici più cari

La 26enne era ricoverata alla clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera. In quei giorni la mamma, Michelle Hunziker, le è sempre stata vicina. Il 27 marzo si è trasformata in una "massaggiatrice d’eccezione”, alleviandole persino il gonfiore alle gambe e ai piedi, causato dal pancione diventato enorme. C'era Sara Daniele, la sua migliore amica.

In clinica c'era Sara Daniele, la sua migliore amica

Accanto alle 26enne il compagno, Goffredo Cerza

Sono arrivati i suoceri, Fabio Cerza e Francesca Romana Malato. Anche papà Eros Ramazzotti è volato via dal tour mondiale di cui è protagonista assoluto per non perdersi il parto della figlia. Immancabile la presenza di Goffredo Cerza, che, quando il figlio è nato, ha subito preso il neonato tra le braccia.

Il neo papà col piccolo in braccio: Cesare il 30 aprile ha compiuto appena 1 mese

“Sto assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”, ha sottolineato Aurora sul social. Da appena due giorni c’era Cesare accanto a lei. Come sottolinea nelle sue storie, ha avuto giusto di tempo di prendere le misure con una nuova esistenza tutta da scoprire. Ha accettato anche i cambiamenti del suo corpo e ora si ama ancora di più. Tutto merito del suo piccolino, di cui pure il papà è innamorato perso.