Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria festeggiano 6 mesi di relazione: romantici festeggiamenti per l’anniversario

I litigi tra loro, conditi da accuse e pesanti insulti, sembrano ormai un lontano ricordo. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria fuori dalle mura di Cinecittà sembrano aver raggiunto il tanto auspicato equilibrio. Sono felici e innamorati: festeggiano i 6 mesi di relazioni uniti più che mai. L’ex schermitrice condivide sul social il video dei romantici festeggiamenti col romano.

Antonella ed Edoardo si sono messi insieme al GF Vip proprio 6 mesi fa. “Metà anno insieme”, scrive la salernitana 25enne sul social per accompagnare il breve filmato che racconta la piccola festa in coppia per celebrare un giorno così speciale.

Festoni, palloncini, la scritta ‘Love’ sul lettone, una composizione di barrette Kinder: tutto è a forma di cuore. I Donnalisi fanno sognare chi li ha amati, nonostante le loro crisi e i loro eccessi. I follower di entrambi vanno in brodo di giuggiole nel vederli affiatati e complici. Uniti: c’è chi invece giurava che, fuori dallo show, sarebbero durati “come un gatto in tangenziale”.

Il sentimento tra la Fiordelisi e Donnamaria si rivela, in effetti, molto più profondo di quanto si pensasse: certo, gli scossoni sono sempre dietro l’angolo. Ma la ragazza e il volto di Forum 30enne assicurano che il loro non è “un calesse”: ne sono assolutamente certi del resto. I due già convivono a Milano nella casa di Antonella: a giugno prossimo, tra l'altro, la famiglia di lei conoscerà quella di lui. Si va col vento in poppa dritti, così si dice, addirittura verso i fiori d’arancio. Si vedrà.