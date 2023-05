Ilary Blasi per i 42 anni si è regalata un romantico viaggio col fidanzato Bastian: location e foto

A Marrakech con Muller tra bagni in piscina senza veli ed escursioni nel deserto in cammello

Incontra anche l’amico, ed ex opinionista dell’Isola, Nicola Savino

Ilary Blasi celebra i 42 anni dimenticando i mega party scatenati. La conduttrice approfitta del lungo weekend, con la messa in onda dell’Isola dei Famosi spostata a stasera, martedì 2 maggio, per regalarsi un viaggio appassionato d’amore con Bastian. I due volano in Marocco. A Marrakech con Muller i giorni trascorrono appassionati, tra bagni in piscina al tramonto e romantiche escursioni, una in cammello nel deserto, avventurosa più che mai.

Appena atterrata Ilary va in hotel col fidanzato 36enne. Per caso incontra l’amico e collega, ex opinionista dell’Isola, Nicola Savino: sul social i due si divertono un mondo con un siparietto delizioso e divertente in cui scherzano sulla mini vacanza e sul nuovo amore della romana.

Non c’è tempo per le troppe chiacchiere, però. La Blasi e il tedesco che le ha fatto ritornare il batticuore hanno voglia di girare per mercatini, godere del luogo, con tutte le bellezze. Poi la sera arriva la cena a lume di candele e un bagno in piscina infuocato: l’ex Letterina in acqua è completamente nuda.

Ilary sul social condivide moltissimo del viaggio. Ormai non nasconde quasi più nulla del suo privato col fidanzato. Fa vedere a tutti gli outfit mozzafiato. Mostra anche la passeggiata in cammello tra le dune, con lei, inseparabile, c’è sempre Bastian.

Stasera si torna in onda, ma il ricordo delle ore vissute lontano dall’Italia è fresco. La conduttrice è tornata a sorridere dopo la rottura con Totti: ha ripreso totalmente in mano la sua vita. Il periodo difficile è alle spalle: l’imprenditore sembra averla totalmente conquistata. E’ felice.