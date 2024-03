''Sono grata per la mia casa'': Aurora Ramazzotti mostra il suo appartamento di Milano in un nuovo video

E’ la casa che ama, dove vive col compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare di quasi un anno

Aurora Ramazzotti pubblica un nuovo video sul suo profilo Instagram per rivelare ai follower le piccole cose per cui è grata oggi. Mostra il suo appartamento a Milano, l’appartamento dove vive con il compagno Goffredo Cerza e il loro figlio Cesare, che il 30 marzo prossimo compirà un anno. “Sono grata per la mia casa”, sottolinea Aury.

La 27enne per accompagnare la clip scrive: “Sono 11 mesi che navigo come posso questa nuova versione della mia vita e ho iniziato a far caso alle piccole cose che la rendono così speciale. Non voglio svegliarmi un giorno tra 20 anni e accorgermi di aver cercato incessantemente una cosa che in realtà era sotto ai miei occhi tutto quel tempo, così inizio adesso ad essere grata per quello che ho”.

Il filmato parte dal salone spazioso e arredato con uno stile minimal moderno. “Piccole cose per cui sono grata oggi”, dice Aurora fuori campo. “La nostra casa che mi preoccupo sempre di tenere in ordine - continua - Poi mi ricordo che a mio figlio piace così e penso che quando crescerà non si ricorderà della quantità di volte in cui ho passato l’aspirapolvere. Piuttosto dei momenti speciali che ci abbiamo creato dentro insieme”. Gli spazi dell’immobile sono aperti, separati da ampie porte scorrevoli. La cucina è tecnologica ed essenziale.

“Posso fare colazione, che detto così fa anche ridere, ma se penso a solo qualche mese fa…non potevo godermi questo momento. Le neomamme capiranno…”, aggiunge la Ramazzotti. E spiega: “Cesare da un po’ ha iniziato a dormire molto meglio. Per quanto sembri assurdo non sono grata per le ore di sonno che ho recuperato io, sono grata perché inizio a vedere il frutto delle notti insonni passate quest’anno, ma soprattutto di sapere che lui si sente al sicuro nel suo letto”.

Aury si fa vedere in bagno durante la beauty routine

C’è anche il bagno con doccia nel video: alle pareti una carta color sabbia con animali esotici disegnati sopra. Aurora elenca le altre cose per cui è grata: “Potermi fare una doccia in serenità, senza immaginarmi urla di bambini che non esistono. Per la mia pelle così com’è. Per averla imparato a toccarla, osservarla, ascoltarla. Per ogni istante che posso dedicarle”.

La ragazza è grata per quella che è fiera di chiamare "la mia piccola famiglia"

Non è tutto. La Ramazzotti è grata per aver costruito qualcosa di importante: “Per quella che sono fiera di poter chiamare la mia piccola famiglia, per le piccole cose, perché alla fine cerchiamo sempre qualcosa di nuovo e diverso, quando in realtà la vera felicità è sotto i nostri occhi”.