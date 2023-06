Aurora Ramazzotti ha fatto ben quattro nuovi tatuaggi molto particolari: guarda

La 26enne si fa scrivere sulla sua pelle il nome del piccolo che ha messo al mondo, ma non solo

A Cesare dona con tutto l’amore del mondo un “cuore felice”

Aurora Ramazzotti è una mamma dal “cuore felice”, così scrive sul suo profilo mostrando il tatuaggio che si è appena regalata dedicato al figlio neonato. La sessione della 26enne dall’artista a cui si è rivolta, Giovanni, conosciuto com il nome di Tatuaggi male, deve essere durata più del dovuto. Nello stesso giorno la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fatto sulla sua pelle anche altri tattoo, alcuni contro gli hater, per ricordare a se stessa quanto vale, quanto ognuno sia unico e speciale. I tatuaggi in totale sono quattro e tutti molto particolari.

Aurora Ramazzotti ha fatto ben quattro nuovi tatuaggi molto particolari: uno è dedicato al figlio Cesare

L’artista scelto da Aury è conosciuto perché tatua parole. “E’ legato proprio al bello/brutto che c’è nell’imprecisione del tratto stesso. Un po’ come un bambino cresciuto che continua a scrivere male”, ha spiegato a Testata Magazine tempo fa Giovanni, anche fotografo e video-maker. E sulle scritte scelte dai clienti ha detto: “Generalmente sono pensieri miei ma spesso la parola è della persona che tatuo. E’ una cosa intima come ogni tatuaggio”. La Ramazzotti in uno all’interno del braccio ha voluto il nome del suo bambino, Cesare, messo al mondo lo scorso 30 marzo. abbellita da un cuore.

La 26enne è pazza del piccolo nato il 30 marzo scorso

Si è rivolta a Giovanni di Tatuaggi male. Dietro la schiena, in basso, ha voluto la scritta: "Cosa pensi, cosa sogni, cosa vuoi"

Aurora non si è fermata. Dietro la schiena, ad altezza del fianco destro, si è lasciata scrivere: “Cosa pensi, cosa sogni, cosa vuoi”. Appena sotto il seno ha scelto : “Non ricordo”, con il non con una riga sopra, come se fosse depennato. Perché è importante ricordare. Sulla spalla ha voluto la scritta: “La tua opinione”, anche questa completamente barrata da un segno, come a volerla cancellare. A sottolineare che l’opinione degli altri in realtà non le interessa. Prosegue dritta per la sua strada, lasciando che i giudizi non la scalfiscano più, come invece è accaduto in passato.

Ha voluto dei tatto che esorcizzassero i preconcetti e il male che fanno gli hater

L’influencer e conduttrice esorcizza il male dovuto ai preconcetti di chi le ha puntato spesso il dito contro: maturata, cresciuta, donna, madre, ora si sente sicura di sé e appagata, grazie anche all’amore del compagno Goffredo Cerza.