Il 49enne e la Robusti, 33 anni, sono genitori di Edoardo, 1 anno e 8 mesi, ed Emilia, nata il 21 marzo scorso

I due fanno coppia da quasi 6 anni e mezzo, ora arriveranno i fiori d’arancio

Pippo Inzaghi, ex scapolo d’oro del calcio italiano, bomber strepitoso di Juventus e Milan, 2 Champions, 3 scudetti e il Mondiale in Germania, si sposa. Al Corriere della Sera, in occasione dell'intervista per l’uscita del suo libro, “Il momento giusto - Il calcio, la mia vita”, parla della compagna Angela Robusti, da cui ha avuto due figli, e rivela la data del matrimonio.

Lo scapolo d'oro del calcio italiano si sposa! Pippo Inzaghi rivela la data del matrimonio con la sua Angela

Filippo già a febbraio, intervistato da Diva e Donna, aveva svelato che sarebbero arrivati i fiori d’arancio con la 33enne, ex volto di Uomini e Donne. Ora ufficializza: le nozze saranno celebrate esattamente tra un anno, a giugno 2024.

Il 49enne lo confida durante un'intervista in occasione dell'uscita del suo libro, "Il momento giusto - Il calcio, la mia vita"

Padre di Edoardo, un anno e 8 mesi, ed Emilia, venuta al mondo il 21 marzo scorso, è pazzo della sua fidanzata: “Quando ho visto Angela ho capito subito che era la donna della mia vita. Da lì è cambiato tutto. E i bambini sono stati un desiderio naturale: sono felicissimo e rimpiango solo di aver aspettato un po’ troppo. Ma senza Angela tutto questo non sarebbe stato possibile. Adesso manca l’ultimo tassello: a giugno 2024 ci sposiamo”.

Lo sportivo e la 33enne, insieme da quasi 6 anni e mezzo, sono genitori di Edoardo, 1 anno e 8 mesi, ed Emilia, nata il 21 marzo scorso

Il prossimo 9 agosto Inzaghi compirà 50 anni, da già cosa regalarsi: “Festeggiare con Angela, i bambini, i miei genitori, mio fratello e i miei nipoti sarà il regalo più bello”. Sul libro in cui si racconta, spiega: “Me l’avevano chiesto già diverse volte. Adesso c’è l’occasione di un compleanno tondo, ho pensato di far scorrere un po’ di ricordi. Ma non troverete nessuna polemica. Se devo dire qualcosa a qualcuno, mi piace farlo guardandolo in faccia. Sono pagine di momenti belli. Vorrei cercare di trasmettere ai giovani la passione che ho messo per questo lavoro. Far capire che siamo fortunati a fare del calcio il nostro mestiere. Vedo tanti talenti che si buttano via perché non hanno la testa. Voglio trasmettere la mia passione per questo sport. Se lo ami fin da piccolo i tuoi sogni, con il lavoro, si possono realizzare”.