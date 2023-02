Aurora Ramazzotti smette con lo sport al nono mese di gravidanza: ''Lo vivo come un fallimento''

La figlia di Michelle Hunziker si era ripromessa di continuare ad allenarsi fino all’ultimo

Ora però il suo corpo le ha fatto capire che deve smettere, anche se manca ancora un mese al parto

La 26enne ritiene di aver in qualche modo fallito, dovrà riposarsi e non potrà più praticare sport

Aurora Ramazzotti è incinta del suo primo figlio. Aspetta un bambino insieme al compagno Goffredo Cerza. A 26 anni sta per rendere nonni il padre Eros Ramazzotti e la madre Michelle Hunziker, che sono orgogliosissimi di lei. Eppure in queste ore Aury sta vivendo quello che sente essere un fallimento. Sì perché sebbene si fosse ripromessa di continuare a fare sport fino all’ultimo, ha capito che il suo corpo non ce la fa, dovrà smettere. E’ entrata nel nono mese, ma mancano ancora circa 4 settimane alla data prevista per il parto.

Aurora Ramazzotti, 26 anni, spiega di sentire come un fallimento il fatto che non riuscirà a fare sport fino all'ultimo prima del parto

“Bisogna conoscere e ascoltare il proprio corpo e i propri limiti. Durante la prima parte della gravidanza ho visto altre persone che stavano affrontando la stessa esperienza e mi sono lasciata motivare da loro”, ha spiegato in un video pubblicato su Instagram.

“Da quando ho iniziato a fare sport lo vivo davvero come una necessità. Riesco a sentirmi me stessa solo quando lo pratico. Infatti quando all’inizio della gravidanza ho dovuto smettere mi sentivo quasi alienata da me stessa”, ha aggiunto. Poi però aveva ripreso con sessioni regolari di fitness.

Aurora si è allenata regolarmente fino al nono mese: eccola durante una sessione di fitness col panzione

“Però vi devo dire che è arrivato il momento di prendermi una pausa. Credetemi per me è difficile ammetterlo anche solo a me stessa, mi sento come se stessi in qualche modo fallendo. Chi fa sport conosce la sensazione”, ha proseguito.

“E nonostante io sappia che è la cosa giusta, inevitabilmente lo vivo un po’ come un fallimento verso me stessa, e la promessa che mi ero fatta di allenarmi fino alla fine. Ho visto donne che fino all’ultimo giorno si sono allenate”, ha continuato.

“Mi fermo qui e passerò il restante tempo sul divano, resterò tranquilla, magari mi farò qualche passeggiatina. Questo non vuol dire che chi si sente in forma anche in questa fase non possa fare diversamente”, ha concluso.