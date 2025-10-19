''Avevi promesso che sarebbe stato per sempre'': Sonia Bruganelli svela per la prima volta le parole di Bonolis quando lei decise di chiudere il matrimonio

La produttrice 51enne ha scritto un libro – Solo quello che rimane – in vendita dal 21 ottobre

E’ stata ospite di ‘Verissimo’, dove sono stati letti alcuni estratti del testo

In un passaggio, la bionda romana racconta cosa le disse Bonolis quando lei chiuse il matrimonio

Sonia Bruganelli ha rivelato per la prima volta cosa le ha risposto Paolo Bonolis, ormai suo ex marito, quando lei gli ha comunicato che la loro relazione non poteva proseguire.

La produttrice e volto tv lo ha messo nero su bianco in un libro dal titolo “Solo quello che rimane” – in cui parla anche di altre cose molto intime della sua vita – e che sarà in vendita da martedì 21 ottobre in tutte le librerie.

Durante una sua nuova ospitata a “Verissimo” è stato letto un passaggio molto intenso del testo. Quello in cui la 51enne romana racconta la fine del legame con il conduttore 64enne, che aveva sposato nel 2002 (la separazione è stata annunciata invece nel 2023) e dal quale ha avuto tre figli (Silvia, 22 anni, Davide, 21, e Adele, 17).

Bruganelli scrive nel libro: “Paolo voleva la favola e per tanti anni ho cercato di dargliela”.

Sonia Bruganelli, 51 anni, rivela per la prima volta cosa le rispose Bonolis quando lei gli disse che la loro relazione non poteva più andare avanti

“Poi i ragazzi sono cresciuti e allora sembrava implicito il cambiamento. Io e lui potevamo tornare a essere prima di tutto una coppia, due innamorati, due amanti, due fidanzati. Invece io desideravo continuare a occuparmi dei ragazzi”, aggiunge.

“Lì la frattura si è rivelata per quella che era, esattamente dove era sempre stata, solo che fino a quel momento potevamo ignorarla. Noi, per me, siamo diventati io e Silvia (la primogenita, ndr). Paolo poteva farne parte, desideravo che ne facesse parte, però non riuscivo più a riconoscermi in quel noi al quale lui invece si riferiva”, prosegue.

Sonia non poteva più andare avanti, ha dovuto prendere una decisione importante: “Quella dimensione non era più giusta per me. Mi stavo logorando. Sono arrivata al giorno in cui ho dovuto dire basta, mi fermo qui. L'ho detto ad alta voce ed è stato uno dei momenti più difficili della mia vita”.

Sonia commossa con le lacrime agli occhi parla della fine del matrimonio con Bonolis, 64 anni, a Verissimo

Svela quindi qual è stata la risposta di Paolo: “La risposta che ho ricevuto in qualche modo ha confermato le mie paure: ‘Avevi promesso che sarebbe stato per sempre’”.

“Sì, è vero, ma non ero più la donna che l'aveva promesso. Ho alzato le mani e l'ho ammesso. Non posso più farlo e ho scritto il capitolo finale del mio matrimonio”, conclude.

In studio nel salotto del weekend di Canale5, la bionda, che da diversi anni si occupa di libri con un format web, ha fatto sapere che forse avrebbe dovuto prendere certe decisioni prima.

“Sono stata sincera tardi, forse avrei dovuto esserlo prima, però prima c’erano i ragazzi piccoli, pensavo che le cose sarebbero andate meglio”, ha affermato.

“E’ stato un mio cambiamento […] E forse ero anche stanca della corazza che mi ero messa da sola. A un certo punto non ce l’ho fatta più”, ha aggiunto.

I due hanno tre figli e si sono sposati nel 2002, per annunciare la separazione nel 2023

“Ho sacrificato il matrimonio, quello che era pubblicamente il nostro legame. Ma per me era importante essere una madre che si rimboccava le maniche. Paolo non sempre capiva cosa cercassi”, ha continuato.

“Sono andata in analisi, Paolo ha sempre scelto di non farlo, per lui è qualcosa di completamente senza senso. E questo è quello che succede: quando si fa un percorso e si va avanti, l’altra persona magari rimane ferma nella sua situazione e nel suo stato emotivo. E non ci si ritrova più. Ci è successo questo”, ha spiegato.