Simone Di Pasquale in pista a 'Ballando' poche ore dopo il funerale della madre, Milly Carlucci lo abbraccia commossa: ''Gli devo moltissimo''

Il ballerino 47enne non ha voluto assentarsi dal programma di Rai1

Nonostante avesse preso parte al funerale della madre poche ore prima, è sceso in pista

Sabato sera Milly Carlucci ha voluto ringraziarlo, lo ha abbracciato commossa

Simone Di Pasquale, ballerino e insegnante di “Ballando con le Stelle” da ben venti anni, ha deciso di non assentarsi dal programma nonostante un gravissimo lutto.

Il 47enne ha preso parte alla puntata di sabato 18 ottobre anche se poche ore prima aveva salutato per sempre sua mamma, morta giovedì. La mattina infatti c’è stato il funerale del genitore, la sera lui era in pista con la Signora Coriandoli per la sfida di Ra1.

A raccontarlo è stata Milly Carlucci, che ha voluto dedicare a Simone parole di grande stima e affetto dopo l’esibizione e la votazione dei giudici.

La 71enne lo ha voluto Simone al suo fianco e ha detto: “Stasera gli devo moltissimo. Un grazie enorme per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui su questa pista, visto che ha avuto un grandissimo lutto. Ha perso la mamma l’altro ieri”. “Sappiamo cos’è una cosa di questo genere. Grazie Simone”, ha aggiunto.

Simone – che lo scorso anno ha avuto il suo primo figlio, Gabriele, insieme alla compagna Maria Di Stolfo – ha risposto: “Grazie a voi perché mi avete dato la possibilità di scegliere anche di non essere qui. Poi alla fine ho deciso ovviamente di esserci perché… mamma l’ho salutata stamattina. Avevamo organizzato un pranzo per oggi, invece poi è stata un’altra cerimonia”.

Di Pasquale ha deciso di esserci proprio per ricordare il genitore come probabilmente quest’ultimo avrebbe voluto: “Noi ci portiamo dietro i nostri cari con le loro caratteristiche che continuano a vivere dentro di noi. Mamma è sempre stata una grande lavoratrice, una donna di grande coraggio e tenacia, molto forte. Sia mamma che papà mi hanno trasmesso una grande passione per il ballo”.

“Questo lavoro non ha ferie, non ha permessi. L’abbiamo scelto”, ha sottolineato.

Milly, sempre più commossa, lo ha voluto abbracciare forte di fronte a pubblico e telecamere.