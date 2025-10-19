Raffaella Fico ufficializza il nuovo amore! Il bacio col calciatore più giovane e il gesto della figlia Pia Balotelli

La showgirl, 37 anni, ha finalmente trovato un nuovo compagno

Sul social ha ufficializzato la storia con Armando Izzo condividendo la foto di un bacio

Sua figlia Pia Balotelli, avuta 12 anni fa con Mario Balotelli, sembra aver dato la sua approvazione

Raffaella Fico ufficializza il suo nuovo amore! La showgirl sabato 18 ottobre ha condiviso per la prima volta la foto di un bacio sulla bocca con il suo nuovo compagno.

Di chi si tratta? Di un calciatore, più giovane di lei di 4 anni. Il suo nome è Armando Izzo ed è un difensore del Monza.

Armando, classe 1992 – la Fico è nata nel 1988 – è campano proprio come la bella mora ex di Mario Balotelli.

Raffaella Fico, 37 anni, insieme al nuovo fidanzato Armando Izzo, che ha 4 anni meno di lei. Il bacio che rende "Instagram official" il loro amore

Nello scatto che ha reso “Instagram official” la relazione i due sono seduti in automobile, le loro labbra si sfiorano a favore di fotocamera. Poi un’altra immagine mostra le loro mani giunte. La passione è forte.

Le mani giunte dei due: la passione è forte

Raffaella è stata vista sabato a Frosinone: ha assistito alla partita del Monza allo stadio “Stirpe” – dove si giocava l’ottava giornata della squadra, che milita in Serie B.

C’era anche Pia Balotelli, la bambina, ormai 12enne, avuta dall’ex gieffina nel 2012 e frutto della storia con Mario Balotelli.

La stessa Pia ha condiviso sul social alcune immagini in cui si mostra con la maglia di calcio del Monza con il nome di Izzo stampato dietro. Il nuovo fidanzato di mamma le piace molto e tifa per lui. Sembra aver dato la sua approvazione.

Pia Balotelli, figlia di Raffaella avuta con Mario Balotelli, sembra approvare la relazione: ecco la foto in cui mette in mostra la maglia di Izzo

Anche Armando è già padre: ha due figlie da una precedente relazione.

Raffaella è stata legata a Balotelli tra il 2011 e il 2012. Dal 2016 al 2018 ha avuto invece una relazione con Alessandro Moggi.

Oggi sembra aver ritrovato l’amore con un napoletano proprio come lei.

Raffaella allo stadio per tifare Armando e il Monza

Una foto di Armando Izzo condivisa da Raffaella: è decisamente un bel ragazzo

Recentemente a “Chi” la Fico ha parlato anche del forte legame che ha con sua figlia, svelando cosa vorrebbe fare da grande la ragazza.

“Abbiamo un rapporto splendido: figlia, sì, ma anche un po' come fosse una sorella. Sta benissimo e cresce a vista d’occhio! Ha dodici anni, ormai è più alta di me. Legge tantissimo, ama anche il karate e frequenta l'International School of Naples. Parla benissimo in inglese e ha già iniziato a studiare anche francese e spagnolo. Vuole diventare avvocato di diritto internazionale. Ha le idee chiare la mia ragazza”, ha detto.