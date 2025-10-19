''Tu allontanata da Mediaset ingiustamente? E’ la tua versione'': tra Lucarelli e d’Urso primo vero scontro in diretta a 'Ballando', cos’è successo

Durante la puntata di sabato 18 ottobre tra Selvaggia e Barbara c’è stato un acceso scontro verbale

La Lucarelli ha accusato la d’Urso di non aprirsi nel programma di Rai1, di non fare intrattenimento come potrebbe

La replica: “Non sono venuta qui per fare polemiche”

La discussione si accende e si torna a parlare dell’allontanamento di Barbara da Mediaset: “Che sia stato ingiusto lo dici tu”

Ieri sera, sabato 18 ottobre, è andato in scena il primo vero e proprio scontro verbale tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli a ‘Ballando con le Stelle’.

Dopo l’esibizione della 68enne partenopea con Pasquale La Rocca infatti la Lucarelli ha accusato la d’Urso di non stare facendo “show e intrattenimento”, ma piuttosto di stare limitandosi al “compitino”, non aiutando quindi le dinamiche del programma come potrebbe.

Barbara ha rimandato l’accusa al mittente, ma Selvaggia ha insistito: “Sai benissimo che se fossi Milly Carlucci e avessi 10, 12, 13 concorrenti come te che vengono, ballano benissimo, fanno il loro compitino ma si nascondono, si blindano dietro a meravigliose coreografie e poi dicono che è tutto bello e perfetto. Sorridono e se ne vanno a casa e finisce lì e tutta la settimana si parla di Beppe Convertini e Marcella Bella, c’è un problema, a livello di show”.

Sabato 18 ottobre è andato in scena in diretta il primo vero scontro verbale tra Selvaggia Lucarelli, 50 anni, e Barbara d'Urso, 68, a "Ballando con le Stelle"

“Lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata la più brava per certi versi nel tuo settore. Se tu non tiravi fuori qualcosa dal tuo ospite, dal tuo concorrente, era un problema e glielo cavavi veramente col forcipe”, ha aggiunto.

La d’Urso ha quindi replicato di non voler passare per quella che è venuta nel programma per creare polemiche: “Non mi piacerebbe se venisse detto: ‘Barbara è stata lì 13 puntate a fare le polemiche’. Questo non mi interessa”.

Selvaggia ha accusato da d'Urso di non stare facendo abbastanza "a livello di show"

La Lucarelli ha incalzato: “Mi piacerebbe scoprire qualcosa di te che io non conosco. Secondo me tu non tiri fuori l’emotività come altri concorrenti. Sei la prima della classe”.

L’ex padrona di casa di “Pomeriggio5” ha allora ribadito che mettersi in gioco alla sua età e con il suo passato, accettando di fare il concorrente di un talent, è già stato un passo molto importante: “Ci vuole anche coraggio”.

Selvaggia ha proseguito: “Barbara, eri ferma da un anno e mezzo, non da dieci”.

Barbara ha sottolineato di non voler passare per quella che crea polemiche

I toni sembrano scaldarsi un po’, la replica: “Io ero ferma da due anni, ingiustamente. So che volevi questo, questo è lo show?”.

La Lucarelli ha quindi messo in dubbio che il suo allontanamento da Mediaset sia stato “ingiusto”: “Questa è la tua versione. E’ vero che eri ferma da due anni, ma in questo ambiente tanti sono stati fermi per dieci anni e non se ne sono lamentati”.

La d’Urso ha quindi affermato che però “dipende dalle motivazioni”.

Tra le d'Urso e la Lucarelli ci sono precedenti di querele

La Lucarelli non ha mollato: “Le motivazioni non è che le tue devono essere diverse dagli altri… altri sono stati accantonati per tante ragioni, a volte politiche e ingiuste. Non è che quindi sei la piccola fiammiferaia. Sei in prima serata su Rai1 in un programma di successo e ben pagata”.

Barbara non ci sta: “Tu non puoi sapere perché nessuno lo sa, probabilmente un giorno si saprà, che cosa è accaduto lavorativamente, professionalmente e anche umanamente due anni fa”.

La chiosa di Selvaggia: “Non si può continuare a insinuare senza dire, è antipatico”.