Belen e il cognato Ignazio Moser: finalmente dopo mesi la foto che prova la ritrovata armonia! Guarda

Qualcuno aveva raccontato che tra i due ci sarebbe stata all’inizio dell’anno una frattura

A settembre Belen e Cecilia erano tornate a farsi vedere insieme, Ignazio non c’era

Adesso per la prima volta la showgirl e il cognato appaiono sorridenti insieme

Dopo la nascita di Clara Isabel mercoledì scorso, Belù è andata a trovare la bimba a casa della sorella

Finalmente eccola: la foto che prova la ritrovata armonia – se mai fosse stata persa – tra Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser.

Per mesi e mesi si è parlato di un presunto litigio tra i due, che avrebbe portato la 41enne argentina ad allontanarsi addirittura dalla sorella minore proprio durante un periodo delicato come la gravidanza di quest’ultima.

Se poi Belen e Cecilia, 35 anni, erano state viste nuovamente insieme dopo molto tempo in occasione del compleanno della maggiore lo scorso settembre, immagini che “provassero” la pace tra la prima e Moser non si erano ancora mai viste (lui in quell’occasione era assente, cosa che aveva alimentato i pettegolezzi).

Ora che però Chechu ha partorito – lo scorso 15 ottobre a Milano – finalmente Belen e Ignazio appaiono uno di fronte all’altro, sorridenti mentre guardano la fotocamera che immortala un sereno pranzo in famiglia proprio a casa dei neo-genitori di Clara Isabel.

La foto che prova la ritrovata armonia - se mai fosse stata persa - tra Belen Rodriguez, 41 anni, e il cognato Ignazio Moser, 33: eccoli a pranzo insieme a casa dei neo-genitori Nacho e Cecilia Rodriguez, che hanno accolto al mondo la figlia Clara Isabel lo scorso mercoledì 15 ottobre

Nello scatto si vede una tavola ormai a fine pasto. Le due sorelle Rodriguez sono sedute vicine, di fronte a loro Nacho, vestito casual. Sono infatti giornate molto intense, sono tornati a casa con Clarita solamente venerdì e stanno ancora prendendo le misure di questo nuovo assetto familiare a tre.

A tavola ci sono altri posti apparecchiati, forse quelli dei nonni-tris Veronica e Gustavo.

Nell’immagine appare anche Luna Marì, la figlia avuta da Belen 4 anni fa insieme all’ex Antonino Spinalbese. E’ felicissima di avere una cuginetta con cui probabilmente spera di poter giocare presto.

Poco dopo Belen si scatta anche un video-selfie proprio con la nipotina neonata in braccio.

Belen a casa di Cecilia e Ignazio con in braccio la nipotina Clara Isabel

Parlando non molto tempo fa del presunto litigio, Cecilia aveva detto a Verissimo: “Non è successo niente di grave, siamo due sorelle che si assomigliano tanto, ma di carattere siamo molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa. Ma siamo una famiglia molto unita, però non morbosa. Ognuno ha la sua vita e ognuno ha la sua famiglia: ci sono momenti in cui stiamo insieme e momenti in cui siamo da soli”.

“Con la famiglia sono sempre stata molto protettiva, non faccio foto con Belen ogni volta che ci vediamo. Alla gente piace tanto quando la gente litiga, ma noi ci vogliamo tanto bene”, aveva aggiunto.